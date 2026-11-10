Vinland Saga: Makoto Yukimura teme l’IA e chiarisce la polemica

Gli sviluppi rapidissimi dell’intelligenza artificiale stanno preoccupando sempre più personalità in ambiti artistici e non. E l’ultima grande preoccupazione è arrivata da un mangaka che ha alle spalle una carriera trentennale. Makoto Yukimura, conosciuto principalmente per Vinland Saga e Planetes, si è esposto con termini che hanno suscitato pesanti reazioni sui social. Ma cosa ne pensa veramente sull’IA il mangaka?

Uno dei migliori storyteller tra i mangaka

Yukimura si è guadagnato nel corso degli anni riconoscimenti e appellativi che lo rendono uno degli storyteller più attenti della scena contemporanea. Inoltre, in varie occasioni, sia in Planetes che in Vinland Saga, ha dato prova di un talento e una minuzia artistica impressionante. Vasti panorami dettagliati in ogni angolo e da diverse prospettive. Sono molte le tavole della storia di Thorfinn che riescono a rimanere nella mente dei lettori. E gli artisti di Wit hanno cercato di ricreare quella magnificenza anche su schermo nell’adattamento anime, di cui si attende una terza stagione.

E nonostante questa sua impronta stilistica, unica, lui stesso si è lasciato sfuggire che l’IA riesce a fare un buon lavoro. Yukimura si è esposto sui social riguardo l’intelligenza artificiale e anche se i suoi commenti erano sarcastici ha suscitato reazioni pesanti. L’autore, che ha chiuso da poco il racconto di Thorfinn, si è limitato a dire che l’IA fa un buon lavoro.

L’IA arriverà a sostituire i mangaka?

Ma il tono, come ha voluto specificare in un post successivo, era più amaro che ottimista. Ricevendo molti commenti sprezzanti, Yukimura ha risposto con un breve post su X. In poche righe spiega che, in realtà, ha paura dell’intelligenza artificiale. E teme che un giorno, avanzando e migliorando sempre di più, questa possa arrivare a sostituirlo.

Ha voluto sottolineare come l’IA arrivi a rubare il lavoro di molti artisti e illustratori competenti. E proprio per questo si è limitato a dire che tale tecnologia fa un buon lavoro, così buono da preoccuparlo. Attualmente Yukimura non ha annunciato nuovi progetti all’orizzonte, ma è comprensibile visti i 20 anni trascorsi a raccontare una storia profonda come Vinland Saga. Ecco le sue riflessioni finali dopo la conclusione del viaggio di Thorfinn.

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