Vinland Saga: Makoto Yukimura condivide il suo pensiero dopo la fine del manga

La serializzazione di Vinland Saga, manga scritto e disegnato da Makoto Yukimura, si conclusa dopo ben 20 anni e con un totale di 220 capitoli pubblicati. La serie è celebrata per la sua narrazione profondamente emozionante incentrata su vendetta e redenzione, che ha conquistato i cuori dei fan di tutto il mondo, alla ricerca non solo di una storia avvincente, ma anche di profonde lezioni di vita. Grazie alla sua magistrale narrazione, Vinland Saga si erge come uno dei manga più raffinati mai serializzati da Kodansha.

Per commemorare la conclusione del manga, Makoto Yukimura, ha condiviso sulla sua pagina X un sentito messaggio. Ringraziando i lettori per il loro continuo supporto nel corso degli anni, Yukimura ha riflettuto sul suo intento originale attraverso il manga. Il suo obiettivo era di raccontare il viaggio di un bambino che cresce verso l’età adulta attraverso una serie di esperienze di vita. Nel suo post, riflette sul significato della maturità, affermando che, dopo 20 anni passati a disegnare Vinland Saga, crede che diventare un vero adulto significhi diventare una persona più gentile.

Yukimura esprime la speranza che l’umanità sia diventata più gentile di quanto non fosse mille anni fa. Questo pensiero racchiude il messaggio centrale del suo manga. Paragonato al viaggio di Thorfinn, diventa chiaro che la morale di Vinland Saga è quella di impegnarsi a diventare una persona più gentile di quanto si fosse il giorno prima. Yukimura riflette poi sul suo percorso ventennale come mangaka e condivide un senso di sollievo per la fine della serie. Osserva che in questo periodo avrebbe potuto ammalarsi, avere un incidente o perdere la capacità di disegnare, riconoscendo che le serializzazioni lunghe comportano molti rischi.

Condivide il suo piano originale di completare 20 volumi in 10 anni, ma ammette con ironia che nulla va mai come previsto. Yukimura conclude la sua riflessione profonda su X rivelando di stare attualmente lavorando alla cover dell’ultimo volume del manga, la cui uscita in Giappone è prevista per settembre. Aggiunge che ora che avrà molto tempo libero, ha intenzione di godersi una vacanza estiva dedicandosi ad attività come la pesca, giocare a The Legend of Zelda e imparare l’inglese.