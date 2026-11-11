One Piece: quanto è potente la nuova forma di Luffy?

Il capitolo 1198 di One Piece rappresenta uno spartiacque nella storia dei Mugiwara. La battaglia che sta infiammando Elbaf ha raggiunto una fase decisiva. Sono molti i combattenti coinvolti, tra leggende del passato e principi, ma a ricoprire i ruoli più rilevanti sono i protagonisti. Dopo una parentesi dedicata alle ali del re dei pirati Luffy ha sorpreso tutti con un colpo di scena clamoroso.

Attenzione: spoiler. L’articolo rivela avvenimenti del capitolo 1198 di One Piece, già disponibile su MANGA Plus.

Una nuova forma dopo cinque anni

Sono trascorsi ormai quasi cinque anni dal debutto del Gear Fifth sulle pagine del manga. Luffy era impegnato nello scontro con un Kaido sempre più inarrestabile. Ma i tamburi della liberazione hanno ripreso a suonare, colpendo anche Zunisha. Joy Boy, o meglio, la reincarnazione del dio del Sole Nika era tornata. Il frutto Gom Gom si è rivelato solo una copertura attuata dal Governo Mondiale: quello mangiato da Luffy è stato il frutto mitologico legato a Nika.

E da allora in svariate occasioni Cappello di Paglia ha dato prova della sua incredibile abilità col Gear Fifth. Trasformazione che gli consente di trasferire le proprietà della gomma a qualsiasi cosa nel suo raggio d’azione. Un vantaggio significativo, che si bilancia con un enorme consumo di energia per l’utilizzatore. Ma su Elbaf le cose sono cambiate, di nuovo.

Dopo aver visto Zoro e Sanji brillare e conquistare finalmente l’Ambizione del Re, l’attenzione è tornata allo scontro con Im. Oda ha mostrato la forma ibrida di Loki, mostruosa quanto interessante, e una forma elegante e peculiare di Nerona Im. I due si scambiano dei colpi devastanti, che fanno tremare tutta l’isola. Sanji ha visto di sfuggita Luffy, e non ha capito perché si è disinteressato alla battaglia.

Luffy è potente quanto un dio?

E poi scopriamo il motivo. Luffy è rappresentato in una forma inedita, che richiama un po’ il Nika visto nel murale dell’Albero Adam. Ha una carnagione più scura, e dagli arti e dalla coda sembra ricordare una scimmia. Sorride osservando il caos della battaglia e in pochi istanti raggiunge Zaza. La dea della pioggia continua a minacciare Elbaf, ma Luffy la ferma semplicemente afferrandola e mordendola fino a farla esplodere.

Una scena che farà sicuramente discutere anche in futuro. E che ha stravolto, nuovamente, lo scaling di potere della serie. Se Luffy, con questa nuova forma, è in grado di respingere una divinità così, senza sforzo, allora potrebbero esserci pesanti ripercussioni sulla gerarchia dei personaggi più forti. Bisognerà attendere una giustificazione o limitazione significativa da parte di Oda per ridimensionare la forza, ora spaventosa, raggiunta da Luffy.

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