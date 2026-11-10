Black Clover 2×06: Noelle è pronta alla sua più grande battaglia

Dopo cinque anni di attesa, dal marzo del 2021, Black Clover è finalmente tornato sugli schermi. Il manga di Yuki Tabata si è concluso da poco, ma la seconda stagione deve ancora affrontare una delle saghe più importanti. Almeno prima del grande climax, in cui ciascuno dei personaggi principali avrà modo di brillare. È il turno di Noelle Silva, che nel sesto episodio ha dato prova di essere migliorata molto sul campo di battaglia.

Attenzione: spoiler. L’articolo anticipa eventi del settimo episodio della seconda stagione di Black Clover, in uscita su Crunchyroll.

Il primo passo di una battaglia epocale

L’adattamento della saga del Raid al Regno di Spade si sta rivelando molto fedele al materiale originale. E anche piuttosto spettacolare, nonché decisivo per i protagonisti e la loro evoluzione. Come molti attendevano l’ultimo episodio pubblicato ha mostrato il rematch tra Noelle e Vanica Zogratis. Tramite il duro allenamento nel regno di Heart, però, la maga ha raggiunto un potere, e una nuova forma, per fronteggiare i demoni. E si è subito rivelata una grande avversaria, molto più preparata, per Vanica. La splendida ed elegante forma, denominata Saint Valkyrie Dress, è stata anche omaggiata dagli artisti di Pierrot nella visual che trovate di seguito.

Sinossi e data d’uscita dell’episodio 7

E il settimo episodio, in arrivo il 14 novembre 2026 su Crunchyroll, in simulcast, sarà fondamentale nel percorso di Noelle. Intitolato “Oltre la disperazione”, infatti, il prossimo appuntamento con l’anime mostrerà i protagonisti in enorme difficoltà. Come anticipato anche dalla sinossi ufficiale della puntata, Noelle e compagni non riescono a usare la magia, a causa dell’intervento di Megicula. E Gaja arriva quasi a sacrificarsi per cercare di infliggere danni a Vanica. A risollevare la situazione giungono Asta e Luck.

I due riescono a proteggere i compagni e a limitare i danni, anche se per poco. Il loro obiettivo è lo stesso: sconfiggere Megicula. Ma il compito di eliminare definitivamente il diavolo, nonché regina delle maledizioni ospitata da Vanica spetta proprio a Noelle. Sarebbe un traguardo eccezionale per lei, ormai sempre più rilevante nel gruppo di personaggi principali.

Black Clover: tre volumi per riscoprire Noelle e Megicula Il manga originale di Yuki Tabata è pubblicato in italiano da Panini Comics / Planet Manga. Questi tre volumi sono differenti e permettono di iniziare la serie oppure rileggere la battaglia della saga del Regno di Spade. Black Clover n. 30 – Planet Manga, prima ristampa italiana. È il volume più collegato a questa notizia: raccoglie i capitoli 293–303, compresi la Saint Valkyrie Dress, Vanica e Megicula (ISBN 9788828776574). Cerca Black Clover 30 su Amazon.it.

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