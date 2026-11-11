Naruto live-action: il cambio ai DC Studios mette a rischio il film?

L’adattamento live-action di Naruto è partito come una grande produzione Hollywoodiana. E l’ambizione resta ancora forte, soprattutto dopo l’ingresso di Lionsgate e Sony nella produzione. Nemmeno una settimana fa veniva confermata questa coppia di colossi dietro il progetto, e l’inizio delle riprese nella primavera 2027. Ma i recenti stravolgimenti interni ai DC Studios potrebbero comportare conseguenze sul piano di lavoro.

Il futuro del DC Universe e il cambio alla guida degli Studios

Nelle scorse ore è stata annunciata l’uscita di James Gunn e Peter Safran dalla guida dei DC Studios. Due delle figure più rilevanti nel definire il nuovo corso dei Cinecomics legati alla DC si sono ritirati dopo quattro anni dall’inizio della nuova fase. Prenderà il loro posto come presidente e CCO dei DC Studios Jeremy Latcham. Latcham è stato un produttore esecutivo dei Marvel Studios in passato, soprattutto nella prima fase dell’MCU, abbandonando la casa delle idee nel 2017. E nell’ultimo periodo aveva preso parte a diverse produzioni.

Il cambio effettivo avverrà il 1° dicembre 2026, ma resta da chiarire se il suo nuovo incarico avrà ripercussioni sui progetti che seguiva. Tra questi si trova proprio il film live-action di Naruto. Considerando l’inizio delle riprese solo nella primavera del 2027, e il recente ingresso di altri due giganti nella gestione, probabilmente ci troviamo ancora nella fase di pre-produzione. Il che potrebbe non comportare ritardi o complicazioni pesanti.

Precisazione sul progetto: la nomina di Latcham ai DC Studios è stata ufficializzata da Skydance il 9 novembre 2026, ma al momento non è stato annunciato ufficialmente né un suo addio alla produzione di Naruto né uno slittamento delle riprese.

Il live-action di Naruto rischia?

Dopotutto Latcham era solo uno dei tanti produttori: Avi e Ari Arad, Emmy Yu e la Arad Productions. Inoltre, manca ancora la lista del cast ufficiale, dopo l’apertura di una selezione per gli attori di Naruto, Sasuke e Sakura. Per ora per Kakashi Hatake si parla di Charles Melton, ancora in trattative per il ruolo. E le dichiarazioni del regista Daniel Cretton (che ha diretto Spider-Man Brand New Day) riguardo il coinvolgimento diretto e la collaborazione stretta con Masashi Kishimoto fanno ben sperare in un ottimo adattamento.

È quindi probabile che l’eventuale ritiro di un solo producer, in una fase poco cruciale del progetto, possa avere un peso limitato nella riuscita generale del film live-action di Naruto.

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