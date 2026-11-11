Death Note: cosa succede se due persone hanno lo stesso nome?

Se due persone hanno lo stesso nome, il Death Note non le uccide entrambe. Il quaderno colpisce la persona di cui chi scrive sta immaginando il volto. È una precisazione presente già nelle regole iniziali del manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, e cambia completamente il modo in cui funziona la storia: conoscere un nome, da solo, non basta.

La domanda sembra una curiosità da appassionati, ma tocca il cuore di Death Note. Se il quaderno fosse un semplice elenco di nomi, basterebbe copiare un registro per usarlo. La necessità di associare un’identità a un volto trasforma invece ogni informazione in un possibile vantaggio.

La risposta in breve Gli omonimi non vengono colpiti insieme: serve avere in mente il volto della persona scelta.

Nome, tempi di scrittura ed errori sono soggetti a regole precise.

Qui consideriamo la serie manga principale, senza raccontarne il finale.

Per ritrovare queste istruzioni nel loro contesto, il punto di partenza è Death Note 1 nell’edizione italiana Planet Manga su Amazon. Controllate che si tratti del primo volume della serie regolare, perché lo stesso titolo compare anche in edizioni con una numerazione diversa.

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Due persone con lo stesso nome: chi viene colpito?

La regola richiede di avere in mente il volto della persona mentre se ne scrive il nome. L’omonimia, quindi, non scatena una catena di morti e non costringe il quaderno a scegliere casualmente fra persone diverse.

Immaginiamo due persone chiamate entrambe Marco Rossi. Chi usa il Death Note scrive quel nome pensando al volto del primo: il secondo non viene coinvolto soltanto perché condivide nome e cognome. È un esempio inventato per chiarire il meccanismo, non una scena del manga.

Vale anche il ragionamento inverso: un nome preso da un elenco, senza conoscere il volto corrispondente, non soddisfa la regola. Questo rende comprensibile perché, nella storia, nascondere la propria identità sia tanto importante. Un’informazione apparentemente ordinaria può diventare pericolosa quando viene associata a quella mancante.

Illustrazione promozionale pubblicata da VIZ. © Tsugumi Ohba, Takeshi Obata/Shueisha e rispettivi titolari.

Attenzione agli spoiler sulle regole: da qui vengono spiegati anche meccanismi scoperti durante la serie. Non anticipiamo l’esito delle indagini o il destino dei protagonisti.

Cosa succede se si sbaglia a scrivere il nome?

Una delle clausole più sorprendenti riguarda quattro errori involontari nella scrittura del nome della stessa persona: quella persona non può più essere uccisa mediante il Death Note.

Ma non è un trucco per rendere qualcuno immune a comando. Se il proprietario sbaglia intenzionalmente il nome quattro volte, muore lui; la persona che voleva proteggere non ottiene l’immunità. La distinzione fra errore e intenzione è quindi decisiva.

È proprio questo a rendere inquietante il quaderno: il suo funzionamento non si limita a riconoscere lettere sulla carta. Il lettore deve tenere conto anche delle condizioni in cui vengono scritte. Per approfondire regole, personaggi e retroscena esiste Death Note 13: Guida alla lettura, edizione italiana Panini, identificata per questa ristampa dall’ISBN 9788891295354. È un volume di approfondimento, da consultare preferibilmente dopo la storia principale perché contiene spoiler.

I 40 secondi e gli altri limiti del quaderno

Le istruzioni iniziali separano due passaggi: 40 secondi per indicare la causa della morte, dopo aver scritto il nome, e 6 minuti e 40 secondi per aggiungere i dettagli, dopo aver indicato la causa. Se quest’ultima non viene specificata, il quaderno provoca una morte per attacco cardiaco.

Non significa, però, che qualsiasi frase diventi realtà. Le condizioni devono essere concretamente possibili per la persona coinvolta. Il Death Note ha un potere enorme, ma non equivale a una pagina sulla quale riscrivere liberamente l’intero universo.

Dal punto di vista narrativo, questi limiti sono essenziali. Permettono al lettore di seguire i ragionamenti, domandarsi se un piano sia realizzabile e riconoscere quando un personaggio sta approfittando di una clausola già esistente. La tensione nasce anche dalla distanza fra ciò che sappiamo noi e ciò che conoscono gli investigatori.

E se la stessa persona viene scritta su due Death Note?

È un problema diverso da quello degli omonimi. Se la stessa persona viene indicata su più quaderni, prevale l’iscrizione effettuata per prima, indipendentemente dall’orario di morte eventualmente specificato.

C’è persino una regola per la quasi simultaneità: se le iscrizioni vengono completate entro 0,06 secondi l’una dall’altra, sono considerate simultanee e non hanno effetto. Quel numero non riguarda il tempo concesso per aggiungere la causa: è una situazione distinta, da non confondere con i 40 secondi iniziali.

La differenza è facile da ricordare: nel caso degli omonimi conta chi si sta identificando; nel caso dei due quaderni conta quando viene completata l’iscrizione della stessa persona.

Basta un pezzo di carta? E cancellare un nome può salvare qualcuno?

Un foglio staccato, e persino un suo frammento, conserva il potere del Death Note. L’oggetto pericoloso non deve quindi presentarsi necessariamente come il quaderno nero che tutti riconosciamo.

Allo stesso tempo, cancellare il nome con una gomma o coprirlo non annulla una condanna già valida. Il gesto materiale di eliminare la scritta non riporta indietro ciò che è stato attivato.

Queste due idee si completano: il pericolo può nascondersi in qualcosa di minuscolo e, una volta attivato, non offre un semplice tasto per annullare l’operazione. È una delle ragioni per cui un oggetto comune riesce a sostenere un thriller così teso.

Scena dell’anime pubblicata sul sito VIZ. © Tsugumi Ohba, Takeshi Obata/Shueisha, VAP, MADHOUSE, DNDP.

Dove leggere le regole e quali volumi scegliere

Il riferimento per questo approfondimento è il manga principale, con le pagine dedicate alle istruzioni del quaderno. Quando confrontate spiegazioni online, controllate sempre a quale versione dell’opera si riferiscano: una regola citata discutendo un adattamento non va automaticamente trasferita a ogni altra versione. Nel nostro archivio trovate anche l’approfondimento su Death Note e il suo adattamento Netflix.

Per leggere la storia italiana avete alternative di formato. La Black Edition 1 di Death Note, ISBN 9788891289261, è l’inizio di una raccolta in sei volumi. La Death Note Complete Edition italiana, ISBN 9788828760313, riunisce invece la serie principale in un volume unico molto corposo. Sono modi diversi di leggere la stessa storia: scegliete soprattutto in base alla comodità di lettura, senza acquistare entrambe per cercare due trame differenti.

Una volta terminata la serie, Death Note: Short Stories in italiano, ISBN 9788828756125, raccoglie racconti extra e il capitolo pilota. È una lettura successiva, non un sostituto del primo volume; il prototipo va inoltre distinto dalla serie definitiva.

La risposta alla domanda iniziale rimane quindi semplice: avere lo stesso nome di qualcuno non significa condividerne la condanna. Il volto impedisce l’equivoco. Ed è proprio questa precisione a rendere il quaderno più angosciante: il suo potere non è casuale, ma legato a informazioni che le persone cercano disperatamente di proteggere.

Tre modi per continuare a esplorare Death Note Un’indagine in prosa: Death Note: Another Note – Il serial killer di Los Angeles di NisiOisiN, edizione italiana Panini, ISBN 9788828741596. È un romanzo, non un nuovo volume del manga.

Death Note: Another Note – Il serial killer di Los Angeles di NisiOisiN, edizione italiana Panini, ISBN 9788828741596. È un romanzo, non un nuovo volume del manga. Un adattamento con attori: cercate Death Note – Il film in DVD, EAN 8019824923299. Si tratta del film giapponese di Shusuke Kaneko: controllate audio italiano e contenuto della confezione, senza confonderlo con la serie animata o il film Netflix.

cercate Death Note – Il film in DVD, EAN 8019824923299. Si tratta del film giapponese di Shusuke Kaneko: controllate audio italiano e contenuto della confezione, senza confonderlo con la serie animata o il film Netflix. Ryuk da esporre: confrontate le figure di Ryuk su Amazon.it, verificando produttore, dimensioni e autenticità. Per orientarvi fra i modelli della linea Good Smile potete leggere la nostra guida ai Nendoroid. I collegamenti aprono ricerche Amazon.it: prima dell’acquisto controllate lingua, edizione, venditore e disponibilità nella scheda del prodotto.