Burger King e Magic The Gathering insieme per bundle e torneo

Burger King Italia entra nell’universo di Magic The Gathering con Burger King Quest: The Great Gathering, un progetto nazionale che porta nei ristoranti un bundle esclusivo, merchandising co-branded e un torneo dedicato alla community dei Trading Card Games.

L’iniziativa ha preso il via con un’attività di teasing a fine ottobre durante i giorni di Lucca Comics & Games, dove Burger King è stato presente all’interno del padiglione di Dungeon Street in collaborazione con Magic, offrendo alla community di gamer e collezionisti un primo assaggio dell’ambizioso progetto attraverso delle sleeve protettive brandizzate Burger King e Magic.

A partire dal 10 novembre, la campagna entra ufficialmente nel vivo in tutti i ristoranti Burger King con la disponibilità dell’esclusivo bundle menu dedicato agli appassionati di carte. Il bundle (al prezzo consigliato di 19,90€) comprende un menu a scelta (con patatine medium, bibita medium e un panino tra Double Cheese King, Chicken Krispper e Whopper Plant Based) affiancato al merchandising ufficiale co-brandizzato Burger King x Magic:

BK Deck Box: porta-mazzo rigido con grafica coordinata Burger King x Magic;

Sleeves Branded: set di 100 bustine protettive coordinate in formato standard per carte collezionabili co-brandizzate Burger King x Magic

L’iniziativa nei fast food e il torneo

Per coinvolgere la community fin dai primi passi, nelle fasi preliminari è stato inoltre introdotto in app un drop game BK Quest: The Challenge, che ha fatto ottenere agli utenti che hanno giocato sull’App Burger King®, dal 2 all’8 novembre, un buono sconto.

Contestualmente al lancio dei bundle, da oggi 9 ristoranti Burger King selezionati sul territorio nazionale (con location a Sanremo (IM), Torino Caselle, San Martino Siccomario (PV), Rho Pogliano (MI), Lissone (MB), Altavilla Vicentina (VI), Silea (TV), Foggia, e Roma Ponte Milvio) ospitano le tappe di qualificazione del torneo nazionale in collaborazione con Magic, un format unico nel suo genere diretto ai fan di tutta Italia. I vincitori delle sfide locali conquisteranno l’accesso alla fase finale in programma durante la Milan Games Week & Cartoomics, dove si contenderanno il titolo all’interno della BK Open TCG Arena in un contesto ricco di intrattenimento, meet & greet e pubblico.

L’intera campagna Burger King Quest: The Great Gathering è sostenuta da un’articolata strategia di comunicazione multichannel guidata da creator di riferimento della community gaming e TCG, che racconteranno l’avventura sui principali canali social (Instagram, YouTube, TikTok e Twitch).

Con questo progetto, Burger King Italia conferma il proprio impegno nel presidiare il gaming e la cultura pop come principali territori di aggregazione per le nuove generazioni.