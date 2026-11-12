Noah of the Blood Sea diventa un film live-action: produzione nel 2027

In base a quanto diffuso da Deadline, Noah Of The Blood Sea (Kekkai no Noah), l’horror manga scritto e disegnato da Yu Satomi, riceverà un adattamento film live-action prodotto da Tyrus Pictures.

Noah Of The Blood Sea, il manga Star Comics diventa un film live-action

La produzione cinematografica hollywoodiana prevede di far partire i lavori nel corso del 2027.

Michael Zelman e Hamid Mokhneche producono il progetto presso lo studio sopracitato. I diritti cinematografici sono acquisiti dalla casa editrice giapponese Takeshobo che ha serializzato il manga.

Hamid Mokhneche ha dichiarato che ciò che lo ha convinto del nuovo progetto è soprattutto il suo potenziale cinematografico: la combinazione tra un nave da crociera di lusso, un’atmosfera inquietante e una particolare mitologia soprannaturale. La casa editrice giapponese ha espresso entusiasmo per l’adattamento sottolineando l’importanza di preservare lo stile visivo e l’identità dell’opera originale.

L’artista Yu Satomi ha pubblicato il manga online attraverso Web Comic Gamma, rivista edita da Takeshobo. L’opera è stata serializzata dall’agosto 2018 per poi concludersi nel giugno 2021 per un totale di 5 volumi. In Italia il manga è interamente disponibile per l’acquisto grazie a Star Comics, ecco di seguito una trama diffusa dall’editore:

Per conoscere l’opera originale è possibile consultare i volumi italiani di Noah of the Blood Sea su Amazon.it, verificando le edizioni disponibili.

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In seguito a una fortunata quanto misteriosa offerta, Akari e la sua famiglia sono saliti a bordo di una lussuosissima nave da crociera. Ma il viaggio, presentato come una piacevole vacanza nelle acque nazionali, una volta al largo si trasformerà ben presto in un incubo, quando strane e inspiegabili sparizioni cominciano a susseguirsi una dopo l’altra e l’oceano attorno ai passeggeri inizia ad assomigliare sempre più alla muta superficie di una tomba…

L’adattamento cinematografico rappresenta una nuova occasione per far conoscere al pubblico internazionale il manga di Yu Satomi. Resta ora da scoprire chi sarà incaricato di dirigere il film e quali attori daranno un volto ai personaggi dell’opera originale.