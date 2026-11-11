Dragon Ball arriva a Roma: Pop-Up Store alla Rinascente dal 17 novembre

L’universo di Dragon Ball è pronto a conquistare la Capitale! Toei Animation Europe e Rinascente portano per la prima volta a Roma un temporary store interamente dedicato alla leggendaria saga creata da Akira Toriyama. Accoglierà fan, appassionati e curiosi in uno spazio speciale ispirato alle avventure di Goku e dei suoi inseparabili compagni, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo di uno degli anime più amati di sempre.

Il Pop-Up Store sarà un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati della saga, che potranno immergersi nell’universo creato da Akira Toriyama e scoprire un’ampia selezione di prodotti ufficiali, gadget, collezionabili e articoli esclusivi, tra cui proposte di Toei Animation Europe, Bandai, Bandai Spirits, Tamashii Nations e altri licenziatari giapponesi.

L’assortimento si rinnoverà nel corso dei mesi, offrendo ai visitatori nuove occasioni per scoprire prodotti e sorprese dedicate ai personaggi più amati della saga. A rendere l’esperienza ancora più spettacolare saranno cinque statue a grandezza naturale (life-size) dedicate agli iconici protagonisti di Dragon Ball, due delle quali esposte per la prima volta in Italia.

Il Pop-Up Store a Roma: quando e dove?

Quando? Dal 17 novembre fino a fine gennaio. Dove? L’iconico department store romano in Via del Tritone. I visitatori avranno inoltre la possibilità di provare il più recente videogioco dedicato alla saga, Dragon Ball: Sparking! Zero, presso il corner Bandai Namco Entertainment. L’iconico department store ospiterà inoltre contenuti visivi a tema Dragon Ball sugli schermi delle proprie vetrine, mentre al suo interno non mancheranno colorate photo opportunity e spazi dedicati al divertimento, per scattare fotografie indimenticabili e vivere in prima persona la magia di Dragon Ball. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il temporary store diventerà anche una meta speciale per trovare idee regalo originali e condividere un’esperienza all’insegna del divertimento e della passione per uno degli anime più celebri di sempre.

Il periodo annunciato va dal 17 novembre 2026 alla fine di gennaio 2027: per ora non è stata indicata una data esatta di chiusura. Per raggiungere il negozio, l’ingresso della sede Rinascente è in Via del Tritone 61, Roma; gli accessi e gli orari del department store si possono consultare sulla pagina ufficiale di Rinascente Roma.

Chi vuole provare le battaglie anche a casa può cercare Dragon Ball: Sparking! Zero per PlayStation 5 su Amazon.it. Si tratta dell’edizione per PS5, distinta da quelle per altre piattaforme.

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Dalle prime imprese del giovane Goku alle battaglie leggendarie di Dragon Ball Z, passando per GT, Super e il più recente Daima, la saga ha accompagnato intere generazioni di spettatori, diventando uno dei fenomeni più riconoscibili della cultura pop mondiale. Con i suoi personaggi indimenticabili, i combattimenti spettacolari e i valori universali di amicizia, coraggio e determinazione, Dragon Ball continua a conquistare nuovi fan e a riunire una community capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Dragon Ball: le iniziative

La collaborazione tra Toei Animation Europe e Rinascente rappresenta una nuova occasione per celebrare il successo di Dragon Ball in Italia, portando uno dei grandi protagonisti dell’animazione giapponese in una location iconica dello shopping romano. Un’esperienza pensata per coinvolgere i fan di lunga data, ma anche famiglie e curiosi, che potranno avvicinarsi all’universo di Goku in un contesto speciale, anche durante le festività natalizie.

L’arrivo del Pop Up Store nella Capitale si inserisce inoltre in un periodo particolarmente ricco di novità per l’universo del franchise, che continua a conquistare il pubblico anche attraverso nuove uscite e appuntamenti sul piccolo schermo. L’iniziativa accompagna infatti il lancio in streaming di Super Beerus sulle piattaforme Disney+, Netflix, Anime Generation e Crunchyroll, oltre all’arrivo di Daima su Italia 2, per la prima volta in televisione con doppiaggio italiano.

Il Dragon Ball Pop-Up Store vi aspetta dal 17 novembre fino a fine gennaio in Rinascente Roma Via del Tritone.

Per chi sta pensando anche a una collezione da tenere in casa, su MangaForever abbiamo raccolto le edizioni Blu-ray di Dragon Ball che vale la pena conoscere, dai cofanetti dei film alle uscite più recenti.

Dragon Ball: tre prodotti per chi ama la saga Al temporary store saranno presenti prodotti ufficiali di diversi licenziatari. Se invece cercate qualcosa online, queste tre proposte sono legate ai marchi e ai personaggi citati nell’articolo. Non è detto che facciano parte dell’assortimento del negozio di Roma. S.H.Figuarts Son Goku – A Saiyan Raised on Earth, Bandai Spirits. La figure articolata di Goku con il suo abito arancione, espressioni e mani intercambiabili. Cerca la figure S.H.Figuarts di Goku su Amazon.it.

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