Bleach: Tite Kubo celebra il finale dell’anime con una nuova illustrazione di Ichigo

La serie televisiva di Bleach si è conclusa dopo vent’anni con la quarta parte dell’adattamento anime dell’arco de La Guerra dei Mille Anni. Per celebrare l’evento, il mangaka della serie shonen, Tite Kubo, ha realizzato una nuova, speciale illustrazione di Ichigo Kurosaki.

⚠️ Attenzione: spoiler L’articolo contiene anticipazioni sul finale di Bleach: La Guerra dei Mille Anni e su alcuni sviluppi successivi del manga.

Bleach: la nuova illustrazione di Ichigo dopo il finale dell’anime

Bleach: La Guerra dei Mille Anni si è concluso il mese scorso con gli ultimi due episodi, che hanno proiettato Ichigo e gli altri personaggi verso un futuro luminoso, dieci anni dopo lo scontro con Yhwach. Si è trattato di un finale importante per molti aspetti, anche perché ha offerto ai fan un ultimo sguardo su Ichigo e, per celebrare la conclusione dell’anime, Kubo ha condiviso sui social una nuova, accattivante illustrazione del protagonista.

Per chi desidera ripercorrere la storia originale di Ichigo, è possibile consultare il primo volume di Bleach Extreme, pubblicato da Planet Manga, verificando la disponibilità dell’edizione italiana.

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Il futuro di Bleach tra Hell Arc e Bleach Fes

Qualche anno fa, Tite Kubo è tornato a lavorare in modo attivo su Bleach, attraverso uno speciale one-shot ambientato qualche tempo dopo il finale originale del manga pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. L’opera si concentra su nuovi Shinigami apparsi nel corso degli anni e mostra una versione leggermente più matura di Kazui, il figlio di Ichigo. Questo one-shot ha inoltre gettato le basi per un arco narrativo inedito, incentrato su una nuova regione che minaccia di invadere gli altri regni. Si tratta di una trama importante, che in futuro potrebbe persino ricevere un adattamento animato.

Non è ancora chiaro se l’arco narrativo dell’Inferno (noto anche come Hell Arc) di Bleach riceverà in futuro un adattamento anime, ma i fan sperano davvero in un annuncio in occasione del grande evento dedicato al franchise previsto per il prossimo anno. Non a caso, a febbraio, in Giappone, si terrà il Bleach Fes, che vedrà la partecipazione dei membri del cast vocale per celebrare la conclusione di un percorso durato ben 22 anni, e ci sono tutti i presupposti affinché emergano novità interessanti su nuovi possibili progetti dedicati alla serie.