Boruto: il manga si fermerà per un mese

La seconda parte del manga di Boruto si fermerà per un mese, come annunciato dall’account ufficiale X della serie shonen. Infatti Boruto: Two Blue Vortex non apparirà nel numero di ottobre della rivista V Jump di Shueisha, in uscita il 21 agosto. Il manga tornerà nel numero successivo, quello di novembre, in uscita il 18 settembre. I mangaka che lavorano a questo progetto, Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto, hanno debuttato con Boruto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 2016, con cadenza mensile. Il manga, poi passato a V Jump circa tre anni dopo, è il sequel diretto del famosissimo e amatissimo manga Narut, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto.

Il manga era già andato andato in pausa nel 2023 per poi tornare con la seconda parte, Blue Vortex nello stesso anno verso la fine dell’estate. Shueisha ha pubblicato l’ottavo volume tankōbon del manga Boruto: Two Blue Vortex il 4 giugno. L’anime televisivo della serie ha debuttato in Giappone nel 2017. Il manga è stato generalmente ben accolto in Giappone, al punto che nella settimana di uscita, il primo volume ha venduto 183.413 copie e il quarto ha ricevuto una tiratura iniziale di 450.000 copie.

Gli eventi di Boruto sono ambientati in un mondo ninja ormai in pace e modernizzato, e il protagonista è il figlio del Settimo Hokage Naruto, che frequenta l’accademia ninja. Inizialmente in conflitto con la figura ingombrante del padre, Boruto affronta nuove minacce legate al clan alieno degli Otsutsuki e all’organizzazione criminale Kara, ricevendo il misterioso potere del Karma.

Chiaramente il sequel ha sfruttato dell’inevitabile spinta della serie principale di Kishimoto, che ha debuttato con Naruto sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 1999 fino alla fine della serializzazione avvenuta nel 2014. La serie ha riscosso tantissimo successo portando a numerosi anime, film d’animazione, OVA e adattamenti videoludici. La serie anime Naruto Shippuden si è conclusa nel 2017 e la serie riceverà un adattamento live-action hollywoodiano prodotto da Lionsgate attualmente in fase di sviluppo.