Eiichirō Oda e Masashi Kishimoto: quando la rivalità diventa carburante creativo

Nel mondo dei manga esistono autori che non hanno solo scritto opere iconiche, ma hanno contribuito a modellare un’intera generazione di lettori. Tra questi, Eiichirō Oda e Masashi Kishimoto occupano un posto speciale: due creatori che hanno dato vita a due dei pilastri più longevi e amati di sempre, One Piece e Naruto. Serie diverse per ambientazione e spirito, ma vicinissime nel modo in cui sono riuscite a entrare nel cuore di milioni di fan.

E proprio parlando del suo rapporto con Kishimoto, Oda ha raccontato un aneddoto curioso, ironico e profondamente umano. Durante una sessione SBS raccolta nel Volume 100 del guidebook ufficiale di One Piece (2022), l’autore ha rivelato come tra lui e Kishimoto sia sempre esistita una sorta di rivalità scherzosa. «Ogni volta che lo vedo penso: “Questo ragazzo ha così tanto talento, è irritante!”», ha dichiarato ridendo. Una frase che non trasuda ostilità, ma ammirazione sincera. Perché la parte migliore arriva subito dopo: anche Kishimoto pensa lo stesso di lui.

Oda ha descritto questa dinamica con un’immagine perfetta: «Siamo come gemelli separati alla nascita, solo che uno disegna pirati e l’altro ninja». Due autori diversi, due mondi narrativi lontani, ma un terreno comune enorme: la passione per il racconto, la dedizione alla tavola, la voglia di migliorare guardando l’altro. Non è una competizione che divide, ma un motore che spinge entrambi a dare sempre di più.

Queste parole fanno sorridere, ma al tempo stesso raccontano molto sul dietro le quinte dell’industria manga. Non sempre rivalità significa tensione: a volte significa crescita. Oda e Kishimoto non sono semplicemente due giganti che hanno scritto la storia, sono due artisti che si spingono l’un l’altro a non fermarsi, a cercare il limite successivo. E forse è proprio grazie a questo gioco di specchi che pirati e ninja hanno solcato la stessa epoca, diventando leggenda.