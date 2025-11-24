Rocks D. Xebec: rivelati ufficialmente i suoi colori sulla cover di Weekly Shonen Jump

Quando si parla di One Piece, ci sono personaggi che riescono a creare hype anche senza essere realmente presenti nella storia da decenni. Rocks D. Xebec è uno di quelli. Una figura leggendaria, avvolta dal mistero, nominata poche volte ma capace di far esplodere teorie, discussioni e speculazioni ogni volta che appare una nuova informazione su di lui. E questa settimana i fan hanno finalmente ricevuto un dettaglio che aspettavano da anni: la rivelazione ufficiale dei suoi colori.

La conferma arriva direttamente dalla nuova cover del Weekly Shonen Jump, che ha svelato per la prima volta la palette cromatica di Xebec. Capelli bianchi attraversati da sfumature blu intenso: una combinazione che, a quanto pare, rappresenta quello che Eiichirō Oda ha sempre immaginato per uno dei pirati più temuti della storia del mondo di One Piece. Non si tratta di un semplice dettaglio estetico, ma di un elemento che contribuisce a definire ancora meglio la presenza scenica, e quasi mitologica, del personaggio.

Per molti fan è stato un piccolo terremoto. Xebec è sempre stato rappresentato in fanart e illustrazioni non ufficiali con colori molto diversi, spesso scuri o legati a tonalità aggressive. Scoprire che la scelta ufficiale punta invece su una palette chiara, con quel tocco di blu profondo, ha spiazzato più di qualcuno. Ma proprio per questo sta facendo parlare ancora di più della rivelazione.

La community, ovviamente, si è accesa immediatamente. C’è chi ama il contrasto tra i capelli bianchi e le ombreggiature bluastre, chi dice che dona al personaggio un’aura ancora più “divina”, e chi invece immaginava qualcosa di completamente diverso. Nonostante le opinioni contrastanti, una cosa è certa: ogni nuova informazione su Xebec riesce a risvegliare tutte le emozioni dei lettori, come se stessimo parlando di qualcuno che potrebbe tornare in scena da un momento all’altro.

E ora che i suoi colori ufficiali sono finalmente stati rivelati, la curiosità intorno a lui è solo aumentata. In fondo, Xebec è sempre stato così: un enigma che alimenta l’immaginazione di tutti noi, capitolo dopo capitolo.