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Rent-a-Girlfriend: Chizuru Mizuhara arriva nel gioco mobile Yo-kai Watch Puni Puni

Fabrizio Della Corte 19/08/2026

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Yo-kai Watch Puni Puni annuncia una mini collaborazione con Rent-a-Girlfriend. La protagonista Chizuru Mizuhara farà il suo ingresso nel gioco mobile a partire dal 17 agosto 2026. L’annuncio è arrivato il 12 agosto 2026 tramite l’account X ufficiale del gioco (@yokai_punipuni), con un post che ha presentato i dettagli dell’evento e lanciato un concorso: ripubblicando il post, dieci utenti estratti a sorte vinceranno un Yo-kai Puni a propria scelta.

Yo-kai Watch Puni Puni è un puzzle RPG mobile sviluppato e pubblicato da Level-5, disponibile in Giappone per Android e iOS. Il gioco è uno spin-off della celebre serie Yo-kai Watch e funziona con meccaniche di puzzle a scorrimento abbinate a elementi RPG, con collezionamento di personaggi e battaglie. La collaborazione è classificata come “mini”, una formula che il gioco adotta per crossover di portata ridotta rispetto agli eventi principali.

L’evento centrale della collaborazione è una Mini Collaboration Bingo. I giocatori dovranno completare missioni disposte su una bingo board dedicata per accumulare premi. Il premio principale è rappresentato dai Date Ticket: voucher speciali da spendere in un gacha esclusivo a tema Chizuru Mizuhara. La collaborazione sarà attiva per un periodo limitato nella versione giapponese del gioco.

Chizuru Mizuhara è la protagonista femminile di Rent-a-Girlfriend, il manga di Reiji Miyajima serializzato su Weekly Shōnen Magazine (Kodansha) dal luglio 2017. La serie si è conclusa in Giappone con il capitolo finale pubblicato nel luglio 2023, raggiungendo i 336 capitoli raccolti in 46 volumi. Il manga segue Kazuya Kinoshita, uno studente universitario che dopo una delusione sentimentale si rivolge a un’app di affitti a breve termine per incontrare ragazze. La sua “fidanzata in affitto” si rivela essere proprio Chizuru, studentessa universitaria di recitazione con la passione per il cinema. Tra i due si sviluppa un rapporto sempre più complicato, che costituisce il filo conduttore dell’intera serie.

Inoltre, la quinta stagione è andata in onda nella primavera 2026, mentre la sesta stagione è già stata annunciata ufficialmente, con un’illustrazione promozionale già condivisa dallo staff. La distribuzione internazionale dell’anime è curata da Crunchyroll, mentre il manga in italiano è pubblicato da Star Comics.

Infine, la presenza di Chizuru in un titolo come Yo-kai Watch Puni Puni conferma la tendenza dei giochi mobile giapponesi ad attingere a franchise di punta del settore manga e anime per mantenere alta l’attenzione degli utenti attraverso eventi a tempo limitato.

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