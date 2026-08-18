Perché Studio WIT ha ceduto l’Attacco dei Giganti a MAPPA? Lo rivela il CEO

L’Attacco dei Giganti ha conquistato il web nel 2020 quando è tornato sul piccolo schermo con uno studio di animazione diverso da quello delle prime stagioni. Infatti WIT Studio aveva prodotto le prime tre stagioni e l’ultima era passata in seguito a MAPPA, a dicembre 2020. Sono passati quasi sei anni da questo cambio e nonostante i fan abbiano adorato l’adattamento di WIT, studio MAPPA ha saputo rendere giustizia a questa eccezionale serie.

L’anime ha avuto un successo straordinario nelle prime tre stagioni, ma le cose sono cambiate drasticamente dopo il cambio di studio. WIT Studio ha concluso la seconda parte della terza stagione nel 2019, un paio d’anni prima del finale del manga. La storia è cambiata completamente nell’era post-timeskip, generando diverse controversie e dibattiti tra i fan anche dopo il finale del manga nel 2021. Sono passati quasi sei anni da quando MAPPA ha lavorato sull’ultima stagione, e il CEO di WIT Studio, George Wada, rivela finalmente il vero motivo di questo inaspettato cambiamento.

In un’intervista con Mantan Web, George Wada ha dichiarato che all’epoca, il peso di creare ‘L’Attacco dei Giganti’ era immenso. Considerando le carriere dei creatori, incluso il regista Tetsuro Araki, c’era anche il desiderio di creare un’opera originale. “Uno studio di animazione non è semplicemente un gruppo che produce opere; è strettamente legato alla vita del personale” ha affermato il CEO.

Wada ha poi aggiunto che la serie televisiva de l’Attacco dei Giganti Studio si sia conclusa proprio grazie al fatto che MAPPA ha poi preso il posto di Wit ed era questo l’unico modo per poter concludere tutto.

Sebbene la ragione principale del cambio di studio fosse l’enorme pressione e la scadenza ravvicinata, uno dei motivi era anche il desiderio degli animatori di concentrarsi maggiormente sulle serie originali. WIT Studio è noto per diversi anime originali acclamati, tra cui Great Pretender, Vivy: Fluorite Eye’s Song e Moonrise.

WIT Studio all’epoca ha deciso che la cosa migliore fosse rinunciare alla sua serie di punta. Wada ha anche affermato che l’anime si è concluso nel migliore dei modi grazie agli sforzi congiunti di entrambi gli studi. Sebbene WIT Studio abbia inizialmente incontrato difficoltà con il suo successivo titolo di punta, le cose sono migliorate quando Spy x Family è stato presentato a Wada.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, il cambio di studio non è stato un problema rilevante e non ha minimamente intaccato il piacere dei fan per la serie. WIT Studio ha gettato le basi dell’incredibile storia nelle prime tre stagioni, per poi cedere il testimone a MAPPA, un altro rinomato studio. I movimenti fluidi e le sequenze cinematografiche delle prime tre stagioni sono ancora apprezzati dai fan. La composizione cromatica si adatta perfettamente all’atmosfera della storia, seguendo il viaggio di Eren.

Tuttavia, per quanto riguarda l’adattamento di MAPPA, l’anime tende a una colorazione più scura e a dettagli più crudi, più vicini al manga. Dopo il salto temporale, la storia cambia completamente quando Eren scopre la verità sul mondo attraverso i poteri del Titano Fondatore. Sebbene il finale sia più ampiamente accettato dopo la conclusione dell’anime, il manga è passato alla storia per essere uno dei finali più controversi di sempre.