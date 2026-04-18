Kingdom: Takehiko Inoue festeggia i 20 anni dell’opera con un tributo pazzesco

Ci sono legami nel mondo dei manga che vanno ben oltre il semplice lavoro, e quello tra Takehiko Inoue e Yasuhisa Hara è sicuramente uno di questi. Per festeggiare i vent’anni di Kingdom, il papà di Slam Dunk e Vagabond ha tirato fuori un’illustrazione pazzesca per omaggiare Yasuhisa Hara. Non è la solita collaborazione formale, ma un gesto che racconta un legame pazzesco tra due pesi massimi del settore. Inutile dire che il disegno ha fatto subito il giro dei social, lasciando tutti a bocca aperta.

Vedere Inoue disegnare personaggi iconici come il generale Ouki e il giovane Rishin non è solo un piacere per gli occhi, ma rappresenta un cerchio che si chiude. Non tutti sanno, infatti, che Yasuhisa Hara ha mosso i suoi primi passi nel settore proprio come assistente del maestro Inoue, lavorando fianco a fianco con lui durante la creazione di titoli storici come Real e lo stesso Vagabond. Questo tributo non è dunque un semplice gesto formale tra colleghi, ma il riconoscimento sincero di un mentore verso un allievo che ha saputo tracciare il proprio sentiero nel mito.

Le parole scambiate tra i due artisti trasudano una profonda umanità. Inoue ha ricordato con emozione il momento in cui, oltre vent’anni fa, vide per la prima volta le bozze originali di Kingdom, augurando al suo ex assistente di godersi il viaggio futuro e di preservare la propria salute. La risposta di Hara è stata altrettanto toccante. Ha ringraziato il “sensei Inoue” per avergli dedicato del tempo nonostante i mille impegni, dichiarandosi felice e commosso per il fatto che il suo maestro continui a vegliare su di lui dopo così tanto tempo.

Questo scambio ci ricorda che dietro le tavole spettacolari e le battaglie epiche ci sono persone, sogni e anni di duro lavoro condiviso. Il “Progetto Social Kingdom” si arricchisce così di un pezzo di storia del fumetto giapponese, celebrando una delle saghe storiche più amate di sempre attraverso la mano di uno dei più grandi geni del disegno contemporaneo.