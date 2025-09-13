Kingdom Stagione 6: rilasciato il secondo trailer

È stato rilasciato il secondo trailer della sesta stagione di Kingdom, e non mancano le sorprese.

Oltre a mostrare nuove scene che promettono battaglie ancora più spettacolari, il video svela anche nuovi membri del cast e l’ending theme, intitolato Hoko e interpretato da Tomonari Sora.

La stagione partirà ufficialmente il 4 ottobre e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll.

Dietro le quinte, il team creativo resta praticamente invariato rispetto alle stagioni precedenti.

Alla regia troviamo Kenichi Imaizumi, con Noboru Takagi alla sceneggiatura e Hisashi Abe al design dei personaggi.

Le musiche, ancora una volta epiche e coinvolgenti, sono firmate da Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto.

L’animazione è affidata a studio Pierrot e studio Signpost, che hanno già saputo dare vita con grande cura ai campi di battaglia e alle scene di strategia che hanno reso famosa la serie.

Per chi non conosce Kingdom, la storia segue Xin, un ragazzo senza nome che cresce in un regno travolto dalle guerre, e il giovane re Zheng.

All’inizio i due non sembrano andare d’accordo, ma con il tempo diventano compagni inseparabili, uniti dall’ambizione di cambiare il destino del loro paese.

Zheng sogna di unificare tutti gli stati in guerra sotto Qin, mentre Xin si distingue sul campo di battaglia e punta a diventare un Grande Generale.

Le loro azioni e scelte plasmeranno la storia di un’intera nazione.

Il nuovo trailer dà già un assaggio dell’intensità che ci aspetta: battaglie strategiche, alleanze inaspettate e personaggi che si muovono in un mondo spietato dove coraggio e astuzia fanno la differenza.

La sesta stagione sembra pronta a mantenere tutte le promesse di epica, conflitto e dramma che hanno reso Kingdom uno degli shonen storici più amati.

Con il conto alla rovescia che è già iniziato, l’appuntamento con Xin, Zheng e il loro viaggio verso la grandezza è fissato: il 4 ottobre si torna sul campo di battaglia.