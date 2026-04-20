Hiroyuki Takei torna in pista: JURO, il nuovo manga dal creatore di Shaman King

Se siete cresciuti a pane e spiriti con le avventure di Yoh Asakura, preparatevi perché il maestro Hiroyuki Takei è ufficialmente tornato con una nuova follia che promette scintille. Il leggendario mangaka ha infatti appena lanciato JURO, una serie che mescola azione, horror e quel tocco esoterico che solo lui sa gestire alla perfezione. Stavolta però dimenticate i tornei tra sciamani. Ci tuffiamo in un futuro dove il sovrannaturale non è solo una leggenda, ma una realtà scientificamente provata e decisamente pericolosa.

La trama ci presenta Shunsaku, un protagonista che sembra avere tutto il carisma tipico dei personaggi di Takei. La vera chicca, però, è il suo mezzo di trasporto. Una motocicletta chiamata proprio “JURO”. Non si tratta di una semplice moto da corsa, ma di un veicolo alimentato da potenti talismani che Shunsaku utilizza come arma principale per abbattere gli spiriti malvagi e gestire i disastri paranormali che affliggono il mondo. È un mix esplosivo di occulto e meccanica, quasi come se Shaman King avesse incontrato una versione futuristica e oscura di Ghost Rider.

Il debutto è avvenuto sulla rivista CoroChao, e lo stile grafico di Takei sembra più in forma che mai, con quel tratto sporco e dettagliatissimo che rende ogni tavola un piccolo capolavoro di design. Chi conosce l’autore sa quanto ami curare i dettagli dei mezzi meccanici e dei costumi, e in JURO sembra aver trovato il parco giochi ideale per dare sfogo a questa passione.

È incredibile vedere come Takei riesca a reinventarsi ogni volta, mantenendo però quella firma inconfondibile che ci ha fatto innamorare vent’anni fa. Tra motori ruggenti, demoni da scacciare e un’ambientazione sci-fi davvero originale, questa nuova serie ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo grande successo dell’autore. Non ci resta che sperare che qualche editore italiano la porti presto nelle nostre librerie e fumetterie.