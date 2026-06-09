Kaiju Girl Caramelise: rivelato il nuovo trailer ufficiale e la seconda visual

Il mondo delle commedie romantiche sta per essere travolto da un’ondata di totale follia con l’arrivo dell’adattamento animato di Kaiju Girl Caramelise. I canali ufficiali della serie hanno finalmente pubblicato la seconda visual promozionale e un trailer inedito che fissa il debutto televisivo al prossimo 2 luglio 2026. Questa storia promette di scardinare completamente i cliché dei classici fumetti per ragazze, mescolando i primi batticuori adolescenziali con le mazzate tipiche dei film sui mostri giganti giapponesi, un contrasto bizzarro che sta già incuriosendo moltissimo i lettori della controparte cartacea originale scritta da Spica Aoki.

Il nuovo filmato promozionale ha svelato in anteprima anche i dettagli sulle canzoni che accompagneranno gli episodi. La sigla di apertura si intitolerà proprio “KAIJU GIRL” e sarà cantata dai METANICK, con un testo scritto da Aira Yuuki e la musica curata da Yuki Honda. Per la sigla di chiusura, invece, la produzione ha calato un vero asso nella manica: il brano “OtomenoHonki” sarà infatti eseguito dagli HoneyWorks insieme a HaKoniwalily, un gruppo famosissimo per il suo stile pop super energetico e perfetto per le storie d’amore nate tra i banchi di scuola.

Al centro delle vicende troviamo Kuroe Akaishi, una studentessa delle superiori che soffre di una bizzarra e misteriosa patologia. A causa del suo disagio nelle relazioni sociali, la ragazza ha sempre cercato di isolarsi dal resto del mondo per evitare problemi. Tutto cambia quando incontra Arata Minami, il ragazzo più popolare ed ammirato della classe. Nel momento esatto in cui Kuroe capisce di essersi innamorata di lui, dentro il suo corpo si risveglia una forza mostruosa latente che la trasforma letteralmente in un lucertolone gigante distruggi-città.

Sul fronte tecnico, la produzione dei disegni è stata affidata ai professionisti dello studio LIDENFILMS, con la regia di Teruyuki Omine, mentre la composizione della serie è firmata da Yuniko Ayana e il design dei mostri è opera di Hiroyuki Taiga.