JURO: Hiroyuki Takei torna con un nuovo manga di mecha e spiriti

Hiroyuki Takei, il celebre autore di Shaman King, è pronto a tornare sulle pagine dei manga con un nuovo progetto tutto da scoprire. Si intitola JURO e debutterà il 19 dicembre 2025 sul primo numero della rivista Corociao. Gli appassionati della sua opera non vedranno l’ora di tuffarsi in questa nuova avventura, che mescola fantascienza, azione e elementi soprannaturali.

JURO porta i lettori in un mondo dove gli spiriti non sono solo leggenda, ma una presenza concreta e pericolosa. Al centro della storia c’è un giovane protagonista che guida un “Shaman Robot”, una macchina da battaglia in grado di combattere gli spiriti malvagi che minacciano il mondo. Un’idea che richiama in parte le dinamiche di Shaman King, ma con un tocco più tecnologico e meccanico, perfetto per chi ama il genere mecha con un’anima soprannaturale.

Takei ha dichiarato che con questo nuovo manga vuole esplorare un mix di azione frenetica e tensione narrativa, facendo vivere ai lettori l’emozione di combattere contro nemici misteriosi e potenti, sempre con la possibilità di approfondire i legami tra i personaggi e il loro mondo spirituale. Il concept del “Shaman Robot” offre ampio spazio alla creatività visiva, con battaglie spettacolari e design dei mecha che promettono di sorprendere.

Il debutto su Corociao rende l’attesa ancora più emozionante, soprattutto per i fan di lunga data di Takei, che hanno seguito le vicende di Yoh Asakura e dei suoi amici in Shaman King. Con JURO, l’autore sembra voler riproporre quel mix unico di cuore, coraggio e combattimenti soprannaturali, trasportandolo in una dimensione più futuristica e tecnologica.

Con il 19 dicembre segnato sul calendario, gli appassionati di manga e mecha hanno un nuovo titolo da attendere con ansia. JURO promette di unire il fascino degli spiriti e il brivido della battaglia meccanica, confermando Hiroyuki Takei come uno dei nomi più creativi e visionari del panorama manga contemporaneo.