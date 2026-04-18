Dragon Ball diventa realtà: ecco la mitica moto di Bulma

Chi di noi, guardando le prime avventure di Dragon Ball, non ha sognato almeno una volta di fare un giro sui pazzeschi mezzi tecnologici della Capsule Corp? Beh, un appassionato giapponese ha deciso di smettere di sognare e di passare ai fatti, riuscendo in un’impresa che ha dell’incredibile: ha costruito una versione reale e perfettamente funzionante della leggendaria Variable No. 19, la motocicletta verde guidata da Bulma nelle prime fasi del manga.

Non stiamo parlando di un semplice modellino da esposizione o di un oggetto di scena statico, ma di una vera moto capace di sfrecciare su strada. Il creatore è partito dalla base meccanica di una piccola Honda Grom, modificandola profondamente per ricalcare le linee iconiche e aerodinamiche viste nell’anime. Il risultato è una replica fedelissima, completa di carenature verdi, il caratteristico cupolino trasparente e i numeri da gara che tutti i fan di Akira Toriyama riconosceranno al primo sguardo.

La cosa più incredibile è che il proprietario non si è limitato all’estetica. Per rendere il mezzo utilizzabile quotidianamente, ha aggiunto elementi pratici come piccoli vani portaoggetti e, soprattutto, una regolare targa giapponese. Questo significa che la moto è ufficialmente omologata per circolare nelle strade pubbliche. Per progettare il telaio e le scocche, l’inventore si è ispirato alle proporzioni del kit di montaggio Figure-rise Mechanics di Bandai, adattando però ogni pezzo per reggere le sollecitazioni di una guida vera.

Vedere questo gioiellino fermo a un semaforo o parcheggiato in città deve essere un’esperienza surreale, quasi come se un pezzo di carta della Shonen Jump avesse preso vita all’improvviso. È un tributo meraviglioso al genio di Toriyama e alla creatività dei fan, che dimostra come, con abbastanza competenza e una buona dose di follia, il confine tra fantasia e realtà possa diventare sottilissimo. Siamo sicuri che Bulma, con il suo fiuto per la tecnologia, ne andrebbe assolutamente fiera.