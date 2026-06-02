Chao: il film anime arriva nei cinema italiani a fine giugno

L’inizio dell’estate si preannuncia decisamente interessante per tutti gli appassionati di animazione giapponese, che avranno presto un’ottima scusa per correre in sala. Grazie alla collaborazione di Dynit e Adler Entertainment all’interno della loro apprezzata collana Animagine, il lungometraggio animato Chao si prepara a sbarcare finalmente nelle sale cinematografiche del nostro Paese. Stavolta la distribuzione ha optato per una scelta diversa dal solito e molto comoda per il pubblico. La pellicola resterà infatti programmata per una settimana intera, dal 25 giugno all’1 luglio, superando il limite dei tre giorni canonici che di solito vengono concessi a queste proiezioni speciali.

A guidare il progetto c’è Yasuhiro Aoki, che si è occupato della regia per conto di Studio 4°C, mentre la sceneggiatura porta la firma di Hanasaki Kino. La trama ci trasporta all’interno di un singolare mondo alternativo in cui la razza umana si ritrova a coesistere quotidianamente con le creature leggendarie dei mari, le sirene. Al centro delle vicende troviamo Stephan, un tipo parecchio calmo e solitario che fa l’impiegato in un cantiere navale e tira avanti giorno dopo giorno senza troppe pretese.

La sua vita però subisce una sterzata pazzesca quando si ritrova davanti Chao, una sirena a dir poco travolgente che è anche la principessa del suo regno e che, dal nulla, gli chiede di sposarla. All’inizio Stephan si sente del tutto schiacciato da questa novità, bloccato in una casa comune in cui si ritrova a subire le decisioni altrui senza poter dire la sua. Eppure, col passare del tempo, quel muro che l’uomo cerca di tirare su inizia a crollare sotto i colpi dell’umore esplosivo di Chao. La totale schiettezza della ragazza e il suo modo di fare così genuino riescono a conquistarlo un po’ alla volta. Sarà una storia d’amore davvero stramba e magnetica, ottima per inaugurare le serate estive davanti al grande schermo.