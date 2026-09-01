Rascal Does Not Dream of a Dear Friend: trailer, visual ed evento speciale

Il lungo percorso sul piccolo e grande schermo per la serie di Rascal Does Not Dream si avvia verso la sua conclusione ufficiale. In vista del debutto nelle sale giapponesi fissato per il 16 ottobre, la produzione ha pubblicato il secondo trailer ufficiale e una nuova visual per il film Rascal Does Not Dream of a Dear Friend. Quest’ultimo capitolo cinematografico promette di fare luce in via definitiva sui misteri legati alla cosiddetta “Sindrome della Pubertà”, il fenomeno anomalo che ha accompagnato le vite di Sakuta Azusagawa e delle ragazze incontrate lungo il suo cammino tra gli anni del liceo e l’università.

Per celebrare la fine della serie, il 4 ottobre si terrà una proiezione speciale in anteprima presso il cinema Shinjuku Wald 9 di Tokyo. All’evento prenderanno parte anche i doppiatori principali del cast vocale, tra cui Kaito Ishikawa, Asami Seto, Manaka Iwami e Inori Minase. I biglietti per la serata saranno acquistabili tramite la piattaforma Ticket Pia fino al 23 settembre, mentre il 4 settembre farà il suo esordio la seconda tornata di carte MoviTicket con gadget inclusi. In parallelo all’uscita della pellicola, il 16 ottobre verrà distribuita anche la colonna sonora originale.

Sul piano tecnico, la realizzazione del lungometraggio vede la riconferma del team consueto. La regia è stata affidata nuovamente a Soichi Masui, affiancato da Masahiro Yokotani per la stesura della sceneggiatura. Il design dei personaggi porta la firma di Satomi Tamura, mentre le tracce musicali sono state composte ancora una volta dai fox capture plan, con i lavori di animazione gestiti dallo studio CloverWorks.

Tratto dalla serie di light novel scritte da Hajime Kamoshida, il racconto metterà Sakuta di fronte a una scelta decisiva legata ai personaggi di Miori e Touko Kirishima, portando a compimento l’ultimo caso rimasto irrisolto. Dopo la prima stagione televisiva del 2018 e i vari progetti successivi, la conclusione di questo universo narrativo si appresta a regalare al pubblico le risposte conclusive su tutte le anomalie che hanno segnato la giovinezza dei protagonisti.