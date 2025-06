Tre protagoniste, un’unica illustrazione: CloverWorks celebra i suoi anime estivi

A partire dal 5 luglio, CloverWorks darà ufficialmente il via a una tripletta d’eccezione. Tre delle sue serie più attese andranno in onda una dopo l’altra, nella stessa giornata.

Per celebrare l’occasione, lo studio ha realizzato una speciale illustrazione che unisce le protagoniste di Rascal Does Not Dream of Santa Claus, My Dress-Up Darling e The Fragrant Flower Blooms With Dignity. Un gesto semplice ma carico di significato, che omaggia non solo i personaggi, ma anche i fan che li aspettavano da tempo.

Un’estate firmata CloverWorks

L’accoppiata di titoli è di quelle che attirano subito l’attenzione. Rascal Does Not Dream of Santa Claus porta avanti la storia tanto amata di Sakuta e Mai, mentre My Dress-Up Darling torna con nuove avventure tra cosplay e sentimenti. A completare il trittico c’è The Fragrant Flower Blooms With Dignity, una novità capace di attirare curiosità già dai primi trailer.

Vederle tutte nello stesso palinsesto crea un effetto evento, trasformando il 5 luglio in una data da cerchiare sul calendario.

Un’illustrazione per i fan

L’immagine pubblicata da CloverWorks mostra le tre protagoniste, Mai Sakurajima, Marin Kitagawa e Kaoruko Wakuri. L’illustrazione è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha subito condiviso l’opera sui social. Oltre a essere un bell’esempio di promozione, rappresenta anche un’occasione per celebrare il lavoro degli animatori e dei character designer che hanno dato vita a questi volti tanto amati.

Un modo originale per unire mondi diversi

Pur raccontando storie d’amore con sfumature differenti, le tre serie coinvolte condividono un’anima comune: quella di aver saputo emozionare attraverso personaggi sinceri e relazioni che evolvono con delicatezza. Riunire le loro protagoniste in un’unica illustrazione non è solo una scelta promozionale, ma un modo per celebrare la varietà del genere romance e la sensibilità con cui CloverWorks lo interpreta. Un incontro che segna simbolicamente l’inizio di un’estate dedicata ai sentimenti.