My Dress-Up Darling: il nuovo trailer della seconda stagione svela l’opening di Spira Spica

È stato rilasciato un nuovo trailer ufficiale per la tanto attesa seconda stagione di My Dress-Up Darling, la cui uscita è prevista per luglio 2025. Il video ha subito catturato l’attenzione del pubblico, non solo per le nuove immagini dell’amata coppia protagonista, ma anche per la rivelazione dell’opening ufficiale, intitolata “Ao to Kirameki”, eseguita dalla band Spira Spica.

Un brano energico per il ritorno di Marin e Gojō

Il brano, energico e luminoso, sembra perfettamente in linea con il tono romantico e spensierato della serie, e promette di accompagnare al meglio le nuove avventure di Marin Kitagawa e Wakana Gojō. Il trailer mostra brevi spezzoni della quotidianità dei due personaggi principali, alternati a scene di cosplay e momenti di forte impatto emotivo, lasciando intuire che la nuova stagione approfondirà ancora di più il legame tra i protagonisti e il loro percorso personale.

Il successo del manga e della prima stagione

Tratto dal manga di Shinichi Fukuda, My Dress-Up Darling ha conquistato milioni di spettatori con la sua prima stagione, andata in onda nel 2022, grazie a una narrazione fresca, personaggi adorabili e una cura per i dettagli che ha saputo unire il mondo del cosplay con il coming-of-age sentimentale. L’annuncio del ritorno della serie ha quindi generato grande entusiasmo, alimentato oggi dal rilascio di questo nuovo trailer.

Spira Spica dà voce all’emozione

Spira Spica, già nota nel panorama anime per altre sigle di successo, sembra essere una scelta perfetta per dare il tono giusto a questa seconda stagione. I fan non vedono l’ora di ascoltare per intero “Ao to Kirameki” e scoprire come evolverà la storia tra Marin e Gojō.

L’attesa è quasi finita

L’appuntamento, quindi, è fissato per luglio 2025. Nel frattempo, il trailer ha già acceso l’hype e la magia del cosplay è pronta a tornare sul piccolo schermo.