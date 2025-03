My Dress-up Darling: si è ufficialmente concluso il popolare manga di Shinichi Fukuda

Il popolare manga My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) di Shinichi Fukuda si è concluso con il suo capitolo finale in uscita in Giappone il 21 marzo sulla rivista Young Gangan.

L’annuncio della fine della serie è arrivato con l’ultima pagina del capitolo 114 del manga, uscito il 20 febbraio in Giappone sul quinto numero della rivista Young Gangan di Square Enix, notizia confermata poi dall’autrice stessa sul suo account X ufficiale.

Il manga, conosciuto anche solo come Bisque Doll, ha iniziato la sua serializzazione a partire da gennaio 2018 ed attualmente conta 14 volumi. In Italia My Dress-Up Darling viene pubblicato da J-POP Manga che ha da poco rilasciato il 14° volume.

Una delle commedie romantiche di maggior successo

Dalla serie di Fukuda, che ha superato i 12 milioni di copie in circolazione, è stato tratto un anime prodotto dallo studio CloverWorks, di cui è stata annunciata una seconda stagione in uscita nel 2025. La prima stagione dell’anime, che ha adattato i primi 39 capitoli del manga in un totale di 12 episodi, è disponibile su Crunchyroll, anche doppiata. Il manga ha anche ispirato un adattamento live-action, presentato in anteprima in Giappone nell’ottobre 2024.

La trama dell’opera di Shinichi Fukuda

Il manga racconta la storia di Wakana Gojō, uno studente del primo anno delle superiori che vuole diventare un kashirashi, un maestro artigiano che produce bambole Hina giapponesi tradizionali, e Marin Kitagawa, la sua popolare compagna di classe appassionata di cosplay. Marin scopre il talento di Wakana nel cucito e lo coinvolge nel suo hobby segreto. Wakana non ha mai realizzato costumi a misura d’uomo, ma spinto dalle forti emozioni di Marin accetta la sua richiesta. Dopo il successo del primo costume, cresce la fiducia di Wakana in sé stesso e anche la sua fiducia e amore nel creare gli abiti. Inizia così ad aprirsi a Marin e ad altri man mano che la serie avanza. Marin a sua volta inizia a provare qualcosa per lui.