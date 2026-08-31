Sekiro: No Defeat, mostrati nuovi fotogrammi inediti per il film anime

Il cammino cinematografico dell’intenso capolavoro firmato FromSoftware si arricchisce di un ulteriore aggiornamento visivo. In vista del debutto programmato nelle sale giapponesi per il prossimo 4 settembre 2026, la produzione di SEKIRO: NO DEFEAT ha svelato una serie di immagini inedite tratte direttamente dalle sequenze del lungometraggio. La pellicola, proposta in una raffinata lavorazione 2D interamente disegnata a mano, verrà distribuita successivamente in tutto il mondo in streaming esclusivo su Crunchyroll nel corso di quest’anno.

Il progetto vede il coordinamento dello studio Qzil.la con la regia guidata da Kenichi Kutsuna e la sceneggiatura curata da Takuya Satou. La direzione artistica risponde al lavoro di Yuji Kaneko, mentre il comparto musicale è stato firmato dal compositore Shuta Hasunuma. L’opera punta a trasporre l’affascinante e cupa estetica e le atmosfere tese del titolo originale apparso sulle principali console nel 2019, capace di superare la soglia delle dieci milioni di copie vendute a livello globale.

Le vicende narrate ci riportano nel turbolento periodo Sengoku, una fase storica segnata da perenni conflitti feudali. Al centro dell’intreccio troviamo la terra di Ashina, minacciata dall’avanzata delle truppe del Ministero dell’Interno. Nel disperato tentativo di salvare il proprio dominio dall’imminente rovina, Genichiro Ashina decide di fare ricorso a poteri sacrileghi, ponendo le sue mire sul giovane Kuro, depositario del Retaggio Divino. Spetterà al fedele e taciturno Shinigami noto come Lupo affrontare nemici micidiali per liberare il proprio signore.

Gli scatti diffusi mostrano la straordinaria cura riservata alla resa dei personaggi e alle scenografie ambientali, confermando l’elevata qualità espressiva di questo adattamento. Il cast di doppiaggio ritrova interpreti del calibro di Daisuke Namikawa, Miyuki Satou e Kenjiro Tsuda, affiancati da nomi illustri come Jin Urayama nei panni dello Scultore e Tetsuo Kanao in quelli del leggendario Isshin. Un’esperienza visiva imperdibile per chiunque abbia amato il fascino e la crudezza dell’opera videoludica di partenza.