Spider-Man & Wolverine – Web of Heroes Collection | Recensione

Gli incontri tra Spider-Man e Wolverine non sono molti, se si esclude la loro affiliazione tra gli Avengers voluta da Brian M. Bendis nel 2005, e la recente serie scritta da Marc Guggenheim, nella quale sono i due protagonisti assoluti. Ma se facciamo un tuffo nel passato, esattamente nel 2010, scoprirete che anche uno scrittore di razza come Jason Aaron aveva fiutato il potenziale di questa coppia, ideando una miniserie in sei parti intitolata Astonishing Spider-Man & Wolverine – Un altro bel pasticcio.

Lo scrittore ha dimostrato in più occasioni di essere molto versatile, cimentandosi in storie di tutti i tipi, da quelle più crude e realistiche a quelle più scanzonate e fantascientifiche. Astonishing Spider-Man & Wolverine è esattamente il secondo caso: una girandola di eventi che sballotterà i due protagonisti avanti e indietro nel tempo, e in realtà parallele dove dovranno affrontare versioni alternative (e spesso non amichevoli) di loro stessi o di loro avversari (notare il trattamento riservato a Dr. Doom !).

E’ molto chiaro sin dall’inizio che Aaron in questo caso non avesse alcun intento profondo o introspettivo, ma si è solo molto divertito a giocare con questi due personaggi, sfruttando le loro evidenti diversità. Peter Parker/Spider-Man, infatti, è un ragazzo sensibile e determinato, che metterebbe anche la sua stessa vita in gioco, pur di salvare persone innocenti, spinto da un grande senso di responsabilità; Logan/Wolverine invece è un burbero mutante dagli artigli affilati, che non si fa problemi a utilizzare anche metodi poco ortodossi pur di raggiungere i suoi obiettivi ed eliminare gli avversari.

Questa dicotomia è sicuramente molto interessante, e fornisce la possibilità allo scrittore di imbastire accesi e divertenti battibecchi, tra due personaggi che alla fine si rispettano molto, pur avendo visioni completamente opposte, e proprio per questo non ci tengono a dimostrare la loro stima in maniera diretta, o ammetterlo pubblicamente…

In tutto questo tripudio di eventi e azione rocambolesca, Aaron trova comunque il modo di inserire anche una non troppo velata critica sociale, rivolta soprattutto al pubblico dei reality show e in generale a tutti coloro che sfruttano i drammi e il dolore altrui per guadagnare qualche punto di share in più.

In questo caso il peggio della televisione è rappresentato dal viscido e disgustoso alieno Mojo, celebre per orchestrare show interplanetari da dare in pasto a un pubblico voglioso di sangue e violenza. Quando qualche sfortunato eroe finisce in questi suoi turbolenti tritacarne mediatici, purtroppo non è mai facile uscirne…

Come probabilmente avrete capito, Astonishing Spider-Man & Wolverine è una miniserie di puro intrattenimento, dove non dovrete aspettarvi approfondimenti psicologici rilevanti o tematiche profonde. E’ un racconto divertito e divertente, che non si prende volutamente troppo sul serio, ma può contare sulle matite di un pezzo grosso come Adam Kubert, che qui ci regala una delle sue prove più convincenti.

Quando si tratta di raffigurare strane versioni alternative e scene d’azione senza sosta, Kubert riesce a tirare fuori il meglio di sé, realizzando tavole serrate e coinvolgenti, valorizzate ancora di più dalla colorazione accesa e tridimensionale di Justin Ponsor. Il suo tratto, pur non essendo troppo preciso, sprigiona dinamicità ed energia da ogni singola vignetta, mantenendo sempre alta l’attenzione del lettore, catapultato (come i protagonisti) in varie dimensioni e fasce temporali. Il divertimento sta proprio nello scoprire come l’artista abbia reinterpretato i vari personaggi a seconda dell’epoca o della realtà in cui si trovano…!

Se volete recuperare questa miniserie di Aaron e Kubert, Panini l’ha riproposta interamente nella sua nuova linea di volumi team-up dedicati a Spider-Man, intitolata Web of Heroes Collection, e questo in particolare si chiama semplicemente Spider-Man & Wolverine. Visto che si tratta di un volume cartonato, a un prezzo piuttosto contenuto, può essere una buona occasione per accaparrarselo.