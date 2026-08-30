Dragon Ball Super: Toyotaro celebra Super Mister Satan con una nuova illustrazione

Nel vasto e colorato universo di Dragon Ball, il confine tra realtà e pura invenzione è spesso sottilissimo, soprattutto quando di mezzo c’è il campione del mondo di arti marziali più famoso di sempre. Per la consueta rubrica speciale pubblicata tra le pagine del mensile V Jump, il maestro Toyotaro, autore che cura la trasposizione a manga di Dragon Ball Super, ha sorpreso i lettori regalando un’inedita illustrazione ufficiale interamente dedicata all’improbabile figura di “Super Mister Satan”.

Il disegno trae spunto direttamente da una delle scene più comiche del quindicesimo episodio dell’adattamento animato. Nel corso della puntata, l’iconico lottatore affronta una conferenza stampa celebrativa raccontando alla folla adorante la sua personale, fantasiosa e del tutto inventata versione dello scontro contro Beerus. Nel racconto di Satan, il Dio della Distruzione viene sconfitto grazie a un prodigioso potenziamento divino capace di trasformarlo in una sorta di leggendario guerriero dorato, completo di aura scintillante e capigliatura visibilmente modificata.

Con il suo solito stile dinamico e fedele allo spirito del franchise, Toyotaro ha immortalato questa versione immaginaria del personaggio, restituendo tutto il fascino grottesco di una bugia diventata cult tra i fan. Questa forma è nata esclusivamente dalla fervida fantasia dell’eroe per mantenere viva la sua fama di salvatore della Terra dopo gli eventi catastrofici che hanno coinvolto i veri guerrieri Z.

Nonostante si tratti di una palese messa in scena costruita a tavolino, l’opera del mangaka ricorda quanto il pubblico della saga rimanga legato al simpatico truffatore. Per la gente comune del pianeta, infatti, la linea di demarcazione tra verità e menzogna conta davvero poco quando c’è da acclamare l’idolo delle masse. L’omaggio firmato da Toyotaro celebra in modo perfetto l’essenza ironica di un personaggio indimenticabile, capace di conquistare l’affetto degli appassionati grazie alla sua inesauribile carica di simpatia e al suo ego sproporzionato.