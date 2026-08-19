Dragon Ball Super: Toyotaro svela una nuova illustrazione per il volume 19

Gli equilibri di casa Saiyan cambiano decisamente prospettiva in una delle ultime creazioni artistiche firmate da Toyotaro. Il disegnatore attualmente alla guida del manga di Dragon Ball Super ha infatti mostrato un’inedita illustrazione dedicata al diciannovesimo volume dell’opera, decidendo questa volta di puntare interamente i riflettori sulla famiglia di Vegeta. Il lavoro prende spunto diretto dall’iniziativa speciale lanciata di recente sul portale ufficiale della serie, dove gli appassionati di tutto il mondo avevano partecipato a un grande sondaggio popolare per eleggere la copertina più riuscita ed iconica tra i ventiquattro volumi pubblicati finora.

La scelta della community ha spinto il mangaka a riprendere in mano il layout uscito vincitore dalle votazioni, rielaborandolo però da una prospettiva del tutto speculare. Se l’illustrazione originale stampata sul diciannovesimo volume vedeva infatti protagonisti Goku insieme a Chichi, Gohan e al piccolo Goten, la nuova variante sostituisce in toto il nucleo familiare del guerriero cresciuto sulla Terra. Al centro della scena troviamo così l’orgoglioso principe dei Saiyan affiancato da Bulma e dai loro due figli, Trunks e la piccola Bra, creando un parallelismo visivo davvero suggestivo e particolarmente apprezzato dai collezionisti.

Questo restyling esclusivo non fa che confermare la grande attenzione che la produzione riserva ai dettagli e al dialogo costante con il proprio pubblico. L’evento di votazione organizzato sul sito ufficiale ha permesso di rispolverare l’intero archivio visivo della serie, dando allo stesso tempo a Toyotaro l’occasione ideale per divertirsi a reinventare la composizione delle tavole più amate. L’ottima riuscita di questo esperimento ha subito acceso l’entusiasmo dei lettori sui principali social network, al punto che in molti stanno già chiedendo a gran voce che simili varianti vengano realizzate anche per gli altri gruppi di personaggi del mondo creato da Akira Toriyama. Per il momento, la nuova grafica si conferma un tributo azzeccatissimo al percorso di crescita e all’evoluzione personale di uno dei protagonisti più complessi della saga.