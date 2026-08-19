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Skip & Loafer: la seconda stagione dell’anime debutta ad aprile 2027

Fabrizio Della Corte 19/08/2026

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Skip & Loafer torna con una seconda stagione prevista per l’aprile 2027. L’annuncio è arrivato accompagnato da un primo teaser trailer, che mostra nuovamente Mitsumi Iwakura, Sousuke Shima e gli altri protagonisti della serie. La produzione è ancora una volta affidata a P.A. Works, lo studio già responsabile della prima stagione.

La prima stagione era andata in onda in Giappone nella primavera 2023, per un totale di 12 episodi. A quattro anni di distanza, la serie riprende da dove aveva lasciato. Per chi non avesse ancora visto la prima stagione, la serie è disponibile in streaming su Crunchyroll, che ne detiene i diritti per la distribuzione internazionale.

La seconda stagione mantiene intatto il nucleo creativo. Kotomi Deai torna alla regia, occupandosi nuovamente anche della composizione della serie insieme a Yoko Yonaiyama. Manami Umeshita è confermata come character designer e animation director. Tra gli altri membri dello staff figurano Mio Fujishima al sub-character design, Satomi Higuchi al prop design, Yuta Fujii all’art design e So Senoo alla direzione artistica. La produzione ha annunciato inoltre Sara Sakoe, Hiroyuki Honda e Chieko Sato come main animator della nuova stagione.

Skip & Loafer è tratto dal manga di Misaki Takamatsu, pubblicato sulla rivista Monthly Afternoon di Kodansha dal 2018. La serie è tuttora in corso in Giappone e conta 13 volumi. In Italia il manga è in corso di pubblicazione per J-POP Manga.

La storia segue Mitsumi Iwakura, una ragazza proveniente da una piccola località rurale che si trasferisce a Tokyo per frequentare una prestigiosa scuola superiore. Determinata a costruirsi un futuro brillante, Mitsumi si scontra con una realtà molto diversa da quella a cui era abituata. Il nuovo ambiente scolastico la porta a confrontarsi con persone dalle personalità e dalle esperienze più varie. Tra queste c’è Sousuke Shima, compagno di classe dall’aspetto affascinante e dall’indole rilassata, quasi opposta alla sua. Il rapporto tra i due è uno degli elementi portanti della serie, ma Skip & Loafer dedica grande attenzione anche alle amicizie, alle insicurezze e alle difficoltà quotidiane degli adolescenti, senza ridurre ogni dinamica a una dimensione puramente romantica.

Inoltre, la serie si era già distinta nel 2023 come uno degli anime più apprezzati dell’anno. Nelle classifiche di metà anno aveva raggiunto il primo posto tra gli anime più amati in Giappone, superando titoli di profilo molto alto. La prima stagione era stata candidata ai Crunchyroll Anime Awards, confermando la sua risonanza internazionale.

Il palinsesto della primavera 2027 si arricchisce così di un titolo atteso. Infine, sempre nella stessa stagione, è previsto anche il film animato di Kaguya-sama: Love is War, intitolato “Il primo bacio non finisce mai”.

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