Witch Hat Atelier si aggiudica il premio Astra come migliore anime

Witch Hat Atelier di Kamome Shirahama fa la storia conquistando il prestigioso premio Astra come Miglior Serie Anime, imponendosi davanti ad altri grandi protagonisti del piccolo schermo. La serie ha dovuto infatti battere una concorrenza agguerrita che includeva titoli del calibro di Sakamoto Days, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Steel Ball Run, Rooster Fighter, MAO e Dandelion. Dunque La vittoria di Witch Hat Atelier non era affatto scontata, considerando il livello dei concorrenti in lizza.

Il tutto ha avuto luogo Sabato 15 agosto, durante la cerimonia ufficiale degli Astra TV Awards 2026, evento di spessore organizzato dalla Hollywood Creative Alliance che ha incorona il mondo dell’animazione giapponese a Los Angeles.

Il debutto della serie di Witch Hat Atelier risale allo scorso 6 aprile su Tokyo MX e altre emittenti nipponiche, riscuotendo fin da subito un enorme successo di critica e pubblico. Un entusiasmo che ha spinto i produttori a confermare ufficialmente lo sviluppo di una seconda stagione, attesissima dai fan.

La Hollywood Creative Alliance, composta da un mix eterogeneo di critici, giornalisti, attori, registi e podcaster, si articola ogni anno in quattro grandi macro-appuntamenti: gli Astra Film Awards, gli Astra Creative Arts Awards, gli Astra Podcast Awards e, appunto, gli Astra TV Awards. Il legame tra questa associazione e l’animazione giapponese è ormai consolidato. Già lo scorso gennaio, durante i noni Astra Film Awards, il primo attesissimo lungometraggio della trilogia di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle aveva ricevuto l’onorificenza speciale “Animation is Cinema”.

Guardando invece all’edizione precedente degli Astra TV Awards, quella del 2025, il premio di miglior anime era andato a Dragon Ball Daima, mentre Aleks Le aveva trionfato per il doppiaggio di Sung Jinwoo nella seconda stagione di Solo Leveling. Questa continuità dimostra quanto i prodotti d’animazione orientale siano ormai centrali nei panel della critica hollywoodiana.

Gli eventi ruotano attorno a Coco, una ragazza che vive in un piccolo villaggio e sogna di diventare una maga. Purtroppo però, ciò è impossibile per chi non è in grado di usare la magia sin dalla nascita quindi la ragazza si vede costretta ad abbandonare il suo sogno. Un giorno però, un mago fa visita al suo villaggio che cambierà le sorti della sua vita.