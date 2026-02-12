Sakamoto Days: Yuto Suzuki commenta il progetto live-action

Sakamoto Days è tra i maggiori successi più recenti pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump, che ha sempre avuto un fandom molto ampio anche prima dell’uscita dell’adattamento anime. Questa amata serie action-comedy segue le vicende di un assassino in pensione, Taro Sakamoto, un tempo considerato come il più grande sicario di tutti i tempi. La storia inizia cinque anni dopo il suo pensionamento, quando la sua vita tranquilla con moglie e figlia viene improvvisamente messa a repentaglio dal suo passato che torna a tormentarlo. Il 2025 è stato un anno importante per i fan, poiché la serie è stata sotto i riflettori per gran parte dell’anno. Sakamoto Days ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo con la prima stagione, pubblicata in due parti separate.

Inoltre, il manga è entrato nella sua battaglia finale, con i fan che si preparano a dire addio alla loro amata serie. Non solo, a settembre dello scorso anno è stato confermato anche un adattamento live-action, creando molto entusiasmo, che debutterà nelle sale giapponesi il 19 aprile 2026. Il rilascio del trailer ha fin da subito raccolto molte reazioni positive dai fan di tutto il mondo e ora il mangaka stesso ha parlato del film.

In ogni capitolo di un manga in corso di serializzazione, Yuto Suzuki aggiunge una nota speciale per i fan che viene sempre condivisa da Viz Media nella sua sezione Mangaka Musings per i fan di tutto il mondo. Il mangaka di Sakamoto Days è sempre presente nella sezione ogni volta che viene pubblicato un nuovo capitolo. Dopo l’uscita dell’ultimo capitolo, il 246, Suzuki ha condiviso un messaggio sul film live-action confessando che il cast del film live-action continua a essere svelato e che tutti gli attori sono fantastici.

Dato che i messaggi nella sezione Mangaka Musings non dovrebbero essere lunghi, Suzuki non ha potuto approfondire le sue riflessioni sul prossimo adattamento. Tuttavia, pare che il mangaka sia più che soddisfatto di come appare finora il live-action. Fukuda Yuichi, noto per aver scritto la sceneggiatura di diversi film live-action, tra cui quello di Gintama, dirigerà il film, che uscirà in due parti. Meguro Ren invece sarà il volto di Taro Sakamoto.