Sakamoto Days incontra Gintama: Yuto Suzuki firma un’illustrazione speciale per il volume 22

In vista dell’uscita del volume 22 di Sakamoto Days, prevista per il 4 giugno 2025, l’autore Yuto Suzuki ha sorpreso i fan con un’illustrazione speciale che omaggia il celebre manga Gintama. Il disegno, realizzato dallo stesso Suzuki, rappresenta un sentito tributo alla storica opera di Hideaki Sorachi e si ricollega direttamente a un precedente gesto dell’autore di Gintama: nel volume 1 di Sakamoto Days, Sorachi aveva lasciato un commento di raccomandazione, dimostrando fin da subito stima e affetto per l’opera del collega.

Un incontro tra stili e personaggi iconici

Nell’illustrazione vediamo i protagonisti di Sakamoto Days vestiti con abiti ispirati a quelli iconici di Gintoki, Kagura e Shinpachi, i tre membri principali della Yorozuya. Sakamoto impugna una pistola mentre indossa il tipico kimono bianco e azzurro, mentre Shin sembra reinterpretare Shinpachi con un tocco moderno, tra abiti tradizionali e scarpe sportive. Lu, con il suo inconfondibile sorriso, rievoca lo spirito vivace di Kagura, con tanto di ombrello.

Un legame tra generazioni

L’omaggio non è solo visivo ma anche simbolico: si tratta di un passaggio di testimone tra due generazioni di autori che, pur con stili diversi, condividono una visione simile del manga come forma d’intrattenimento capace di mescolare azione, comicità e umanità. Gintama ha fatto la storia per il suo approccio irriverente e fuori dagli schemi, e Sakamoto Days prosegue su una strada simile, tra combattimenti spettacolari e momenti surreali che conquistano un pubblico sempre più ampio.

Un tributo che unisce e ispira

L’illustrazione di Suzuki non è solo un regalo per i fan, ma anche una celebrazione del dialogo tra opere che, pur appartenendo a epoche diverse, continuano a ispirarsi e a rendere più ricca la scena manga contemporanea. Un gesto che conferma ancora una volta quanto il rispetto tra autori possa tradursi in creatività condivisa.