The Ramparts of Ice torna con una seconda stagione. Il debutto è fissato per il 1° ottobre 2026 su Netflix. L’annuncio era arrivato il 2 luglio 2026 tramite il sito ufficiale della serie, accompagnato dalla pubblicazione di una nuova key visual. Il 27 agosto 2026 è stato diffuso anche il trailer promozionale ufficiale della seconda stagione.

La produzione è affidata ancora una volta a Studio KAI, con la regia di Manky, già noto per il lavoro su The Ice Guy and His Cool Female Colleague. L’intero staff creativo della prima stagione è confermato per la continuazione della serie.

Il cast principale resta invariato. Anna Nagase torna a doppiare la protagonista Koyuki Hikawa. Fuka Izumi interpreta Miki Azumi, Shoya Chiba presta la voce a Minato Amamiya e Satoshi Inomata si occupa di Yota Hino. Nel cast ricorrente figurano anche Rikuya Yasuda come Hayato Akahoshi, Akari Kito come Momoka Kuriki, Kakeru Hatano nel ruolo di Yuki Azumi e Natsumi Kawaida.

La prima stagione ha debuttato il 2 aprile 2026 sempre su Netflix, con 12 episodi. La serie si è affermata rapidamente come uno dei titoli josei più seguiti della primavera 2026, grazie al ritmo lento e alla costruzione attenta dei rapporti tra i personaggi.

Il manga originale è scritto e disegnato da Kōcha Agasawa. Nato come webtoon autopubblicato, è stato poi serializzato su Line Manga dal 10 gennaio 2020 al 28 aprile 2022. Shueisha ha avviato la pubblicazione in formato tankōbon a luglio 2023; attualmente i volumi disponibili sono 14, con l’ultimo uscito il 4 febbraio 2025. La serie non è ancora annunciata in Italia.

La storia segue Koyuki Hikawa, una studentessa di liceo riservata e difficile da avvicinare. Minato Amamiya, suo compagno di classe, è determinato a conoscerla davvero. Il rapporto tra i due avanza per piccoli passi, costruito su momenti quotidiani all’interno dell’ambiente scolastico. Attorno a loro ruotano Miki Azumi, migliore amica di Koyuki, e Yota Hino, amico di Minato. La seconda stagione porterà Hikawa, Minato, Miki e Yota verso punti di svolta importanti nelle loro rispettive storie.

Inoltre, il manga ha collezionato riconoscimenti di rilievo: nel 2018 ha vinto il premio speciale allo Shueisha Shōjo Manga Grand Prix Powered by Line Manga Indies; nel 2022 si è classificato primo nella categoria josei del Comic Seymour Annual Ranking; nel 2023 ha ricevuto una candidatura allo Shogakukan Manga Award; nel 2024 è entrato nella top 15 del Kono Manga ga Sugoi! ed è risultato sesto nella lista dei fumetti consigliati dai librai giapponesi.

Infine, tra i titoli già confermati per ottobre figurano Blue Box – Stagione 2 su Netflix e Black Clover – Stagione 2 su Crunchyroll. Sul versante Netflix è stata annunciata anche la seconda stagione del romance già trattata nelle nostre pagine al momento dell’annuncio ufficiale. Più avanti, a gennaio 2027, toccherà ad Akane-banashi tornare con la sua seconda stagione. Per ulteriori aggiornamenti sulla serie si rimanda al profilo ufficiale Netflix e al sito ufficiale dell’anime.