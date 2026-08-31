American Manga Awards: proclamati tutti i vincitori dell’edizione 2026

Il mercato dei manga continua a crescere e a conquistare fette di pubblico sempre più ampie oltreoceano. La nuova edizione degli American Manga Awards ha finalmente premiato le uscite più importanti, gli autori e i professionisti del settore. Questo prestigioso riconoscimento punta ogni anno i riflettori su chi ha fatto davvero la differenza nelle librerie americane durante l’ultimo ciclo editoriale.

A guidare la lista dei vincitori ci pensa Billy Bat, l’intrigante thriller firmato da Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki che si è preso la targa come miglior nuovo manga grazie al debutto della versione tradotta in lingua inglese. Passando alle opere ancora in corso di pubblicazione, il primo posto per la miglior serie va invece a L’estate in cui Hikaru è morto di Mokumokuren, una storia diventata un fenomeno internazionale capace di stregare i lettori mischiando dramma giovanile e tensione horror. Nella categoria dedicata ai volumi unici il premio è andato a Cocoon di Machiko Kyō, un racconto crudo e profondo sulle sofferenze della guerra viste direttamente con gli occhi di un gruppo di giovani studentesse.

La cerimonia ha dedicato un ampio spazio anche a tutto il lavoro tecnico di adattamento, un tassello essenziale per la riuscita delle pubblicazioni all’estero. La prima uscita della Mushishi Collector’s Edition di Yuki Urushibara ha trionfato tra le migliori edizioni dei grandi classici. Il premio per la traduzione è stato assegnato a Jan Mitsuko Cash per il primo volume di MAGICA, mentre Wendy Chan ha vinto la targa per il miglior design editoriale grazie al curatissimo cofanetto di Fruits Basket.

Spazio infine per i tributi d’onore della serata. L’inserimento ufficiale nella Hall of Fame ha incoronato la lunga carriera del consulente Chigusa Ogino e la memoria di Ioannis Mentzas, indimenticato co-fondatore della casa editrice Vertical. Un premio speciale di distinzione è stato infine consegnato ad Akiko Higashimura, celebre creatrice di Princess Jellyfish. L’evento si conferma così una vetrina fondamentale per comprendere la straordinaria qualità dei manga nel panorama globale.