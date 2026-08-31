Jujutsu Kaisen: svelata la super teaser visual della quarta stagione dell’anime

Il grande percorso celebrativo dedicato a Jujutsu Kaisen regala un nuovo e attesissimo aggiornamento ai fan di tutto il mondo. Durante il Juju Fes 2026, l’evento organizzato al K-Arena Yokohama in Kanagawa per festeggiare il quinto anniversario del franchise, la produzione ha mostrato la prima Super Teaser Visual della seconda parte della quarta stagione. Questo nuovo ciclo di episodi porterà su schermo la seconda parte del cruciale arco narrativo noto come The Culling Game, trasponendo i capitoli più tesi e spettacolari firmati dal mangaka Gege Akutami.

La realizzazione dell’opera resta saldamente nelle mani dello studio MAPPA, garanzia di altissima qualità tecnica e scenografica. Lo staff vede confermato Shota Goshozono nel ruolo di regista supervisore, affiancato da Takeru Sato alla regia. Il character design è stato curato da un team composto da Yosuke Yajima, Hiromi Niwa e Sota Yamazaki, mentre la colonna sonora originale porta nuovamente la firma di Yoshimasa Teuri, pronto ad accompagnare con ritmi incalzanti i momenti più drammatici della storia.

La trama ripartirà dal punto di svolta che vede Yuji Itadori e i suoi compagni lottare all’interno del letale gioco del Girone dell’Eccidio. Fin da quando il giovane protagonista ha ingerito il dito di Ryomen Sukuna per salvare un compagno di scuola, la sua vita è cambiata per sempre. Entrato al Liceo di Stregoneria di Tokyo sotto la guida di Satoru Gojo, Yuji ha intrapreso un cammino senza ritorno per combattere le maledizioni, diventando egli stesso parte di quel mondo oscuro.

L’illustrazione pubblicata offre un assaggio delle atmosfere cupe e serrate che caratterizzeranno i prossimi episodi, alimentando l’entusiasmo della community in attesa della messa in onda. Per chi volesse recuperare le tappe precedenti della storia, l’intero catalogo dell’adattamento, comprese le prime tre stagioni e il lungometraggio Jujutsu Kaisen 0, rimane disponibile in streaming globale sulla piattaforma Crunchyroll. Un tassello fondamentale che prepara il pubblico al prossimo, scoppiettante capitolo della saga.