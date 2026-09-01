Bleach: Mirrors High svela una nuova visual e si prepara al debutto

Il celebre universo narrativo ideato da Tite Kubo si arricchisce di un nuovo progetto pensato per chi desidera continuare a vivere le atmosfere dell’opera anche dopo la conclusione di Thousand-Year Blood War. Il videogioco in arrivo, intitolato BLEACH: Mirrors High, torna a far parlare di sé grazie alla diffusione di un’inedita visual e all’apertura ufficiale delle pre-registrazioni riservate al pubblico.

In arrivo entro la fine del 2026 come titolo d’azione gratuito per dispositivi mobile, l’opera si colloca a livello narrativo proprio all’indomani del devastante conflitto contro i Quincy. La novità più interessante risiede nella possibilità di creare da zero il proprio protagonista Shinigami. I giocatori potranno personalizzare non solo l’aspetto estetico e le vesti del personaggio, ma anche le caratteristiche uniche della propria Zanpakuto. A completare il quadro ci saranno nuovi membri della Società delle Anime pensati e disegnati appositamente dallo stesso maestro Tite Kubo per arricchire la trama.

Il cammino di sviluppo del gioco ha già toccato tappe fondamentali negli ultimi mesi. Dopo una prima presentazione svelata al pubblico lo scorso dicembre, la produzione ha condotto una sessione di beta test a porte chiuse durante il mese di luglio, raccogliendo i pareri utili della community. Il percorso verso la pubblicazione definitiva vedrà un ulteriore passaggio chiave durante il Tokyo Game Show 2026, fiera in cui il titolo si mostrerà ai fan con una versione di prova giocabile in anteprima.

L’avvio della campagna di pre-registrazione segna un forte avvicinamento al lancio definitivo sulle varie piattaforme digitali per iOS e Android. Gli sviluppatori hanno comunque tenuto a precisare che le date indicative visibili attualmente sugli store potrebbero subire leggere variazioni prima dell’annuncio formale del giorno esatto d’uscita. Resta altissima la curiosità di scoprire quanto profondo saprà rivelarsi questo nuovo capitolo interattivo, pronto a portare gli appassionati nelle atmosfere mistiche della Soul Society con una prospettiva fresca e pienamente personalizzabile.