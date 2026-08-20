Kingdom Hearts 4 si mostra al D23: confermato il mondo di Coco e l’uscita nel 2027

Il silenzio attorno a Kingdom Hearts 4 si è finalmente interrotto improvvisamente sul palco del D23, lo stesso evento che ha fatto da cornice al clamoroso annuncio della serie animata targata Disney+. Square Enix ha approfittato della vetrina per mostrare un trailer inedito e mettere finalmente un punto fermo sulle tempistiche. Il gioco debutterà a fine 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e sulla nuova Nintendo Switch 2. I fan possono già riscattare una prima piccola soddisfazione, dato che la pagina ufficiale del titolo è comparsa negli store digitali ed è possibile inserirlo nella propria lista dei desideri.

La novità che ha catalizzato maggiormente l’attenzione della community riguarda l’introduzione dell’universo di Coco, il celebre film d’animazione targato Pixar. Il video ha offerto un primo assaggio di Sora mentre esplora la suggestiva ed affascinante Terra dei Morti, affiancato da figure iconiche della serie come Re Topolino, Paperino, Pippo, Sterlizia e il dio Ade. Le premesse narrative confermano che la trama prenderà il via dall’enigmatica città di Quadratum. Qui il protagonista si risveglierà smarrito, cercando disperatamente un modo per fare ritorno a casa, mentre Paperino e Pippo intraprenderanno un viaggio parallelo nell’Oltretomba alla ricerca di indizi utili per rintracciarlo.

Sul fronte del gameplay, il materiale mostrato ha evidenziato un sistema di combattimento estremamente fluido e dinamico, focalizzato sull’azione rapida e sulla verticalità degli ambienti. I giocatori potranno concatenare nuove acrobazie, sfruttare formule magiche inedite e scambiare il Keyblade in tempo reale per alternare stili di attacco differenti durante gli scontri. Questo atteso ritorno promette di fondere ancora una volta l’atmosfera fiabesca con una narrazione complessa e matura, regalando ai fedelissimi un’avventura visivamente spettacolare ed emozionante. Con la data di pubblicazione ormai tracciata all’orizzonte, la marcia verso il prossimo capitolo dell’epopea di Square Enix si preannuncia carica di aspettative per tutti gli amanti degli action RPG.