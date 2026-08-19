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Mobile Police Patlabor EZY: annunciata la data d’uscita e i dettagli di File 3
Eleonora Masala 19/08/2026
La celebre saga mecha si prepara a fare il suo atteso ritorno sul piccolo schermo con un nuovo e ambizioso capitolo della saga. La produzione di Mobile Police Patlabor EZY ha infatti svelato in modo ufficiale che il blocco di episodi denominato File 3 arriverà per il pubblico il 5 marzo 2027. Per celebrare l’annuncio, lo staff al lavoro sul progetto ha diffuso un’inedita illustrazione promozionale insieme a un breve trailer che mostra i primi frammenti del comparto visivo. Questo aggiornamento ha subito catturato l’attenzione degli appassionati storici, desiderosi di scoprire l’impronta narrativa scelta dagli autori per questo rilancio.
La struttura complessiva di questo inedito progetto animato si articolerà in un totale di otto episodi, distribuiti idealmente su tre capitoli principali. Diversamente da quanto accadrà nelle prime sei puntate, pensate per narrare vicende del tutto autoconclusive, la sezione File 3 proporrà un’unica trama orizzontale sviluppata attraverso due episodi direttamente collegati tra loro. La realizzazione tecnica delle animazioni vede impegnato il noto studio J.C.STAFF con la regia affidata a Yutaka Izubuchi, mentre la stesura della sceneggiatura porta la firma del veterano Kazunori Ito. Il comparto sonoro vedrà invece il gradito ritorno delle composizioni originali curate dal celebre maestro Kenji Kawai.
La storia si svolge in un Giappone degli anni Trenta del duemila, immerso in una società fortemente segnata dal costante calo demografico e dalla conseguente mancanza di forza lavoro. In questo scenario dominato dai progressi dell’intelligenza artificiale, i vecchi robot guidati direttamente dall’uomo stanno progressivamente cedendo il passo ad apparecchiature del tutto autonome. Nonostante la profonda trasformazione tecnologica, la Sezione Speciale Veicoli 2 continua a portare avanti la sua missione fondamentale guidata dal rinnovato modello AV-98Plus Ingram, versione modernizzata del mezzo originale. Tra le voci aggiuntive appena confermate all’interno del cast spiccano i nomi dei doppiatori Kaori Nazuka e Taku Yashiro. Nato decenni fa a partire dal celebre manga firmato da Masami Yuuki, il marchio punta così a conquistare le nuove generazioni.