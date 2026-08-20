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Spy x Family: il manga anticipa ulteriori dettagli sul passato di Anya
Marco Strignano 20/08/2026
Spy x Family ha riscosso un enorme successo tra i fan da quando ha debuttato e si distingue tutt’ora come una delle serie con i protagonisti più misteriosi. Recentemente, però, un nuovo tassello si aggiunge al puzzle sulle origini di Anya. Nel capitolo 139 della seconda parte del manga di Tatsuya Endo, la piccola telepate riesce finalmente ad avvicinarsi a Donovan Desmond, che rappresenta l’obiettivo principale della missione di Loid, e a leggergli la mente.
Nonostante il disappunto di Anya nel constatare che Donovan sia un semplice umano e non un alieno, i pensieri dell’uomo si rivelano confusi e frammentati. La piccola protagonista coglie però un dettaglio cruciale, ossia un riferimento a delle ricerche legate a un progetto chiamato “Des” o “D’S”. Questo passaggio suggerisce un legame diretto tra la figura di Desmond e gli esperimenti scientifici che hanno dotato Anya dei suoi poteri.
Il passato della protagonista resta uno dei misteri più fitti della serie, ma gli indizi sulla sua storia familiare stanno aumentando. A partire principalmente dal sogno di sua madre, emerge un ricordo cosciente della figura materna che mostra entrambe, vestite allo stesso modo, camminare in un prato popolato da farfalle. La madre esprime con malinconia il desiderio di volare via libera, lasciando intendere di sentirsi prigioniera.
Nel quinto capitolo del manga, durante il colloquio d’ammissione all’Accademia Eden, l’esaminatore Murdoch Swan chiede brutalmente ad Anya se preferisca la madre adottiva Yor a quella biologica, scatenando il pianto della bambina. Già in quel momento Loid intuisce che la donna potrebbe essere deceduta.
Un altro aspetto che man mano sta venendo alla luce è quello delle origini dei poteri di Anya. La bambina era una cavia da laboratorio in tenera età, ed è probabile che anche la madre abbia subito lo stesso destino prima di morire. Pur mantenendo i suoi toni leggeri e familiari, il manga continua ad intrecciare la trama politica di WISE con il trauma infantile di Anya, preparando il terreno per la rivelazione completa sul Progetto Apple e sul ruolo di Donovan Desmond.