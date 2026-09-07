Black Clover: la serie torna con un nuovo progetto inedito

Dopo più di dieci anni dal suo debutto sulla rivisita Weekly Shonen Jump di Shueisha, il manga di Black Clover si è concluso. Tuttavia, la serie shonen nata dalla mente di Yuki Tabata torna a far parlare di sé con un annuncio che sorprendentemente rivela un nuovo progetto. Infatti a novembre arriverà un artbook digitale contenente materiale inedito. Yuki Tabata ha chiuso la serie dopo undici anni di serializzazione, e come spesso capita i lettori hanno la sensazione che ci sia qualcosa di non approfondito delle avventure di Asta.

L’uscita dell’ultimo volume e del fan book con l’epilogo sembrava aver chiuso definitivamente la serie manga, ma l’annuncio riportato dall’insider WSJ_manga sulla sua pagina X ha riacceso l’attenzione e l’interesse dei fan. Il nuovo artbook, la cui uscita è prevista per il 10 novembre in Giappone, includerà illustrazioni e contenuti mai apparsi nel manga. Non ci sono abbastanza dettagli per poter parlare con chiarezza di questo progetto, ma secondo le indiscrezioni ci saranno pagine a colori, character design e materiali che potrebbero approfondire il periodo successivo alla guerra contro Lucius, una fase della storia principale mai approfondita da Tabata.

Questa novità va ad aggiungersi a quello che però rimane il progetto più atteso dagli appassionati. Infatti la serie televisiva tornerà con una nuova stagione nell’autunno 2026, riportando gli spettatori agli eventi della prima serie e alla guerra contro la Triade Oscura del Regno di Spade. Al momento non si conosce la data di uscita precisa, ma il progetto è già parte del calendario autunnale. Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment hanno annunciato che un episodio della seconda stagione sarà proiettato insieme ad altri titoli attesi della stagione.

Sarà la prima occasione, dopo cinque anni, per vedere un nuovo episodio di Black Clover sul piccolo schermo, un evento che segna simbolicamente l’inizio di una nuova fase per il franchise. Nel frattempo, la prima stagione resta disponibile su Crunchyroll, permettendo a tutti gli appassionati della serie di recuperare la storia prima dell’arrivo dei nuovi contenuti.

Gli eventi della serie shonen ruotano attorno a Asta e Yuno, che, fin da bambini, hanno l’obiettivo di diventare il prossimo Wizard King. Una volta cresciuti però, emerge una grossa differenza di capacità tra loro visto che, a differenza di Asta, Yuno dimostra da subito una grande abilità in campo magico. In un mondo dove conta solo la magia e non le abilità fisiche, Asta si allena duramente per poter realizzare anche solo l’incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però Asta si sblocca quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto.