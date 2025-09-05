Black Clover: la bizzarra disavventura di Yuki Tabata

Questo è un anno molto importante per Black Clover, considerando sono passati 10 anni da quando la storia di Asta e Yuno ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, nel 2015. Tuttavia, nel 2023, la serializzazione del manga è passata sulla rivista Jump Giga in quanto Tabata non riusciva più a star dietro ai ritmi e alle scadenza di pubblicazione settimanale.

Quello che però colpisce, è la strana disavventura che è capitata al mangaka, di ritorno in Giappone dalla sua vacanza a Barcellona. Infatti secondo quanto riportato dall’insider della pagina X, nite_baron, Yuki Tabata era in ritardo con la conclusione e la consegna del manoscritto di Black Clover in quanto si trovava a Barcellona in vacanza, che sperava di concludere in Spagna. Così, dopo essere atterrato in Giappone, non gli è stato concesso nemmeno di tornare a casa sua perché la priorità era che concludesse il manoscritto.

Per questa ragione Tabata ha dovuto soggiornare per quattro giorni in un hotel vicino a Shueisha, per poi lasciarlo solo dopo aver portato a termine il capitolo. Questa storia è sicuramente esilarante, tuttavia dimostra ancora una volta la cultura del lavoro in Giappone in particolar modo quella che concerne i mangaka. Le scadenze che sono costretti a rispettare sono così rigide, da non transigere il minimo ritardo.

Attualmente Black Clover si trova nel suo arco narrativo finale e da quando la serializzazione del manga è passata su Jump Giga, i lettori possono leggere i nuovi capitoli ogni tre mesi.

Black Clover è edito in Italia da Planet Manga e gli eventi ruotano attorno a Yuno e Asta, con quest’ultimo che nasce senza abilità magiche. Deriso da tutti, il giovane protagonista di questo avvincente fantasy non intende piegarsi al destino e coltiva un sogno che insegue instancabilmente. Il manga è ambientato in un mondo dove la magia è tutto, e per questo Asta lui vuole diventare il più potente dei maghi.

Per quanto riguardo la serie animata, realizzata da studio Pierrot, tutti gli episodi dell’anime sono disponibili in Italia per la visione su Netflix, Prime Video e Crunchyroll.