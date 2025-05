Shueisha annuncia l’adattamento anime di un manga del passato?

Shueisha intrattiene da sempre tantissimi lettori da ogni parte del mondo con serie manga che hanno fatto la storia e anche stavolta c’è qualcosa che bolle in pentola. Infatti, come confermato in un nuovo numero di Total Licensing, REMOW, lo studio di animazione noto al pubblico per My Deer Friend Nokotan, ha confermato di voler lavorare ad altri progetti anime. E insieme a Shueisha vuole dare vita a un manga storico. Ad oggi il nome del manga non è stato confermato, ma si tratta di una serie conclusasi più di 15 anni fa e che è ancora molto richiesta dai fan per un adattamento anime. Poche serie soddisfano questo criterio e ci sono molti indizi che portano a pensare che si tratti dell’amato e sottovalutato Psyren, una serie di Shonen Jump che purtroppo ha avuto un finale da molti ritenuto piuttosto deludente.

Al momento pare che il progetto sia ancora nelle fasi iniziali, dato che REMOW sta cercando dei partner per la licenza del merchandising, quindi i tempi non sono ancora maturi, ma si spera che ulteriori informazioni vengano rivelate presto. Non ci sono ulteriori dettagli, ma la breve descrizione dell’annuncio porta molti fan a credere che sarà Psyren il nome misterioso. Infatti, nel sondaggio lanciato nel 2024 sui manga che meritano una serie anime, è spuntato proprio Psyren classificandosi al decimo posto insieme ad altri titoli come Kagurabachi e Kindergarten Wars.

Psyren segue le vicende di Ageha Yoshina, un giovane adolescente che rimane coinvolto in un evento enigmatico dopo aver trovato una strana scheda telefonica che riporta la scritta “Psyren”. Questa scheda lo trasporta in un Giappone desolato e post-apocalittico, brulicante di creature pericolose e fenomeni paranormali. Mentre Ageha si muove in questo paesaggio insidioso, incontra persone dotate di poteri particolari e scopre verità sul mondo e sulla sua stessa storia.

In Italia, l’editore italiano, Star Comics, aveva acquistato i diritti e pubblicato il manga a partire da ottobre 2010 prima a cadenza mensile e poi bimestrale. Come accaduto con altre serie pubblicate su Weekly Shonen Jump, Psyren ha visto un’accelerazione verso il finale, come spesso accade quando una serie manga registra numeri poco performanti di vendita.