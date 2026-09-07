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Sekiro: No Defeat mostra gli sketch preparatori dei personaggi principali
Eleonora Masala 07/09/2026
Nel giorno del debutto nelle sale cinematografiche giapponesi, fissato per il 4 settembre, il progetto SEKIRO: NO DEFEAT torna a far parlare di sé con la diffusione di una galleria di bozzetti preparatori dedicati ai protagonisti della storia. L’adattamento, interamente realizzato in animazione tradizionale 2D a mano dallo studio Qzil.la per la regia di Kenichi Kutsuna, è pronto a portare sul grande schermo le intense atmosfere del famoso titolo d’azione firmato FromSoftware. Dopo il passaggio nei cinema nipponici, la pellicola arriverà in esclusiva globale nel catalogo streaming di Crunchyroll.
I disegni dei personaggi, ideati dal character designer Takahiro Kishida, rivelano con efficacia l’espressività e i tratti distintivi di ciascuna figura. Le tavole dedicate a Lupo mettono in risalto uno sguardo severo, lineamenti segnati da cicatrici profonde e una capigliatura raccolta, elementi grafici pensati per sottolineare la natura di uno shinobi vissuto sul campo di battaglia.
Al contrario, lo studio grafico di Kuro trasmette immediatezza e innocenza grazie a occhi ampi e un sorriso delicato, dettagli visivi pensati per evidenziare la giovane età e la dignità del Retaggio Divino. Sul versante opposto spicca l’impostazione estetica di Genichiro Ashina, caratterizzata da un’espressività cupa e minacciosa, con uno sguardo affilato e sopracciglia marcate che restituiscono tutta la determinazione di un condottiero disposto a ogni mezzo pur di salvare la propria terra.
Il racconto ci riporta nell’era Sengoku, al centro di un Giappone devastato dalle guerre per il potere. Quando la regione di Ashina si ritrova sull’orlo del baratro a causa dell’avanzata delle forze governative, Genichiro cerca di volgere le sorti dello scontro a suo favore ricorrendo a un potere arcaico, facendo rapire il giovane Kuro. Per il silenzioso guardiano del ragazzo comincia così un viaggio rischioso, guidato dal solo dovere di proteggere il proprio signore. L’opera promette di unire l’eleganza del disegno a mano con la brutalità tipica dell’epopea originale, offrendo uno sguardo profondo sulla caratterizzazione dei suoi interpreti chiave.