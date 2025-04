Boruto: il manga rivela il vero potere dello sharingan di Sarada

Boruto: Two Blue Vortex ha visto molti sviluppi fin dal suo inizio, ma l’ultimo capitolo li ha superati tutti. Con il Team 7 e i Ninja del Paese della Sabbia nelle profondità del Paese del Vento e il loro piano per sconfiggere Ryu e Matsuri che va a rotoli, la Kunoichi ha preso il sopravvento e ha dimostrato perché dovrebbe essere il prossimo Hokage e la figlia del leggendario Sasuke.

Il capitolo 21 presentava Sarada Uchiha in copertina, mentre ostentava la sua nuova abilità oculare, e il capitolo era intitolato Mangekyo Sharingan. Il capitolo iniziava con flashback di momenti cruciali come l’incidente dell’Onnipotenza che chiudeva la Parte 1, la scoperta del destino ambiguo di Naruto e Sasuke che raccontava a Boruto dei nuovi poteri di Sarada. Tornando al presente, Ryu prova ad attaccare Sarada con la sua Sabbia Ferrosa, ma invano, poiché i suoi attacchi la aggirano e la risucchiano nel buco nero. Sarada ordina a Mitsuki di proteggere Araya e Yodo e di lasciare Ryu a lei, e lei fa proprio questo, riuscendo a sbarazzarsene rapidamente.

Il nome dell’abilità è Mangekyo Sharingan: Ohirume, e permette a Sarada di evocare diversi mini-buchi neri. Sfruttando la forza gravitazionale, Sarada trascina Ryu in uno dei buchi e, sebbene tenti di fuggire nel nascondiglio, la forza di gravità è troppo forte e implacabile, e viene schiacciato nel nulla, lasciando dietro di sé solo il suo Bulbo Spinato. Sarada può regolare la forza di attrazione gravitazionale a suo piacimento e può prendere di mira chiunque o qualsiasi cosa per farla risucchiare nel suo buco nero, il che significa che non c’è il rischio che il buco nero polverizzi accidentalmente anche i suoi alleati.

Inoltre, sembra che Ohirume sia solo una delle sue abilità di Sharingan Ipnotico. Storicamente, chiunque risvegliasse questo potere riceveva due abilità uniche oltre all’impenetrabile Susanoo. Sasuke aveva Ametarasu e Kagatsuchi, Itachi Ametarasu e Tsukuyomi e Obito Kamui a lungo e corto raggio. Sarada sanguinava dall’occhio destro, il che significa che solo una delle sue abilità era in uso. Questo è davvero emozionante, perché significa che i fan avranno a disposizione un altro potere che potrebbe essere altrettanto potente, rendendola ancora più formidabile in Boruto: Two Blue Vortex.

Il capitolo ha rivelato che Kashin Koji ed Eida volevano che Sarada si risvegliasse e usasse il suo Mangekyo Sharingan nella lotta, il che significa che la vedono come qualcuno che potrebbe aiutarli nella loro lotta contro Jura e gli Alberi Divini. Sebbene sembri che Sarada possa usare il potere per un breve periodo, questa è la prima volta che lo usa. Dunque quando prenderà la mano con la sua abilità, sicuramente saprà gestirla più a lungo.

La serie ha visto molte abilità, ma ce ne sono pochissime che possono competere con Ohirume. Simile alla Devastazione Planetaria di Nagato, ma molto più distruttiva ed efficace, Sarada ha dimostrato il suo impegno nel proteggere il villaggio e i suoi cari, concludendo il suo conflitto interiore fino a vederla diventare la shinobi che era destinata a essere.