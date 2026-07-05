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Solo Leveling: annunciato ufficialmente il nuovo film anime Beyond the System
Eleonora Masala 05/07/2026
Il viaggio di Sung Jinwoo si sposta ufficialmente sul grande schermo con un progetto inedito che promette di espandere ulteriormente l’universo della serie. Durante il Crunchyroll Showcase all’Anime Expo 2026, la produzione ha infatti annunciato la lavorazione di Solo Leveling -Beyond the System-, un lungometraggio cinematografico concepito come il seguito diretto della seconda stagione della serie animata. Ad accompagnare la notizia ci sono anche una prima visual promozionale e un breve trailer concettuale, pensati appositamente per offrire un piccolo assaggio visivo delle prossime sfide che attendono il celebre cacciatore di livello S.
La pellicola si occuperà di adattare il blocco narrativo successivo della storia, ripartendo esattamente da dove si erano interrotti gli ultimi episodi. Per quanto riguarda la realizzazione delle animazioni, i fan possono dormire sonni tranquilli, dietro le quinte tornerà infatti il team dello studio A-1 Pictures, già autore del design grafico e dei combattimenti dinamici della serie sul piccolo schermo. Tra i vari nomi dello staff tecnico spiccano Tao Tajima in cabina di regia e Tomoko Sudo alla cura del character design dei personaggi. Inoltre, Crunchyroll ha confermato che si occuperà della co-produzione del lungometraggio al fianco di giganti del settore come Aniplex, Netmarble, D&C Media e Kakao Piccoma.
Per chi avesse bisogno di rispolverare i dettagli della trama, le vicende ruotano attorno al mondo dei cacciatori, umani dotati di poteri risvegliati che combattono i mostri all’interno dei dungeon. Sung Jinwoo, inizialmente etichettato come il cacciatore più debole dell’intera umanità, riesce a sopravvivere per miracolo a un massacro all’interno di una letale prigione sotterranea di alto livello. Da quel momento, il ragazzo ottiene l’accesso a un misterioso programma chiamato Sistema, visibile soltanto a lui, che gli permette di aumentare le proprie statistiche personali superando sfide quotidiane. Inizia così una scalata inarrestabile verso il potere assoluto per svelare l’origine segreta delle sue nuove abilità speciali.