Un’app fitness ispirata a Solo Leveling trasforma gli allenamenti in una vera quest da RPG

Immagina di aprire un’app per allenarti e ritrovarti in una specie di videogioco, con livelli, EXP, missioni giornaliere e penalità se salti il workout. È esattamente l’idea dietro Arise AI, una nuova app fitness ispirata al sistema di progressione di Solo Leveling, pensata per motivare chi fa fatica a mantenere costanza negli allenamenti.

Il concetto è semplice ma molto “da anime fan”. Ogni sessione di allenamento diventa una missione da completare. In base alle tue statistiche personali, come peso, obiettivi, esperienza e frequenza di allenamento, l’app crea un programma su misura, con difficoltà crescente. Più ti alleni, più accumuli EXP e sali di livello, proprio come farebbe Sung Jin-Woo nelle sue quest quotidiane.

Una delle cose più particolari è il sistema di disciplina. Se salti gli allenamenti o non rispetti il piano, l’app applica delle “penalità”, per rendere il tutto più coinvolgente e spingerti a non mollare. È una sorta di gamification estrema del fitness, che punta a trasformare la routine in una sfida continua, invece che in un obbligo noioso.

Questo tipo di approccio potrebbe funzionare soprattutto per chi ama gli anime e i videogiochi, perché rende visibile il progresso in modo molto concreto e “soddisfacente”. Vedere il proprio livello salire, sbloccare obiettivi e completare missioni può essere una motivazione forte, soprattutto per chi ha bisogno di stimoli extra per restare costante.

Ovviamente, non sostituisce un personal trainer o un piano medico personalizzato, ma come strumento motivazionale sembra davvero interessante. L’idea di “livellare” nella vita reale è qualcosa che molti fan di Solo Leveling hanno sempre sognato, e questa app prova a trasformare quel concetto in qualcosa di pratico.

Se l’implementazione sarà fatta bene, Arise AI potrebbe diventare una curiosa fusione tra fitness, gamification e cultura anime. Un modo diverso per trasformare l’allenamento in una vera avventura quotidiana.