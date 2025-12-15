Solo Leveling: il romanzo arriva finalmente in edizione cartacea in Italia

Tra le novità di marzo, mostrate in anteprima da Star Comics, ce n’è una che molti fan stavano aspettando da tempo: Solo Leveling arriva finalmente in Italia anche in formato romanzo cartaceo. Dopo aver fatto il giro del mondo come webnovel e poi come webcomic, dando vita a un vero e proprio fenomeno globale, la storia è pronta a trovare posto sugli scaffali di fumetterie, librerie e store online.

Per chi conosce Solo Leveling soprattutto attraverso il manhwa o l’adattamento animato, questa uscita rappresenta qualcosa di diverso. Il romanzo, infatti, è il punto di partenza di tutto: la versione originale della storia, quella che ha introdotto per la prima volta Sung Jinwoo, il sistema di crescita, i dungeon e quell’idea di progressione che ha reso la serie così irresistibile. Leggerlo in questa forma significa tornare all’origine del viaggio.

Il romanzo cartaceo offre anche un modo diverso di vivere la storia. Senza le tavole illustrate a guidare la lettura, ci si concentra di più su ciò che passa per la testa del protagonista, sulla tensione dei momenti chiave e su come viene costruito tutto l’universo di Solo Leveling, passo dopo passo. È un modo diverso di vivere Solo Leveling, più intimo e, per certi versi, più crudo.

Non è un caso che l’arrivo del romanzo sia accolto con tanto entusiasmo. Solo Leveling non è solo una storia di combattimenti spettacolari, ma un racconto che parla di crescita personale, di solitudine e di riscatto. Jinwoo parte come il più debole di tutti, e proprio questo contrasto rende la sua evoluzione così coinvolgente. Nel romanzo, questi passaggi risultano ancora più evidenti e pesano di più emotivamente.

Il fatto che l’edizione italiana arrivi ora, con una fanbase già enorme e consolidata, rende questa pubblicazione ancora più significativa. Non è solo un nuovo prodotto, ma un’occasione per riscoprire una storia che ha segnato un’epoca recente dell’intrattenimento pop.

Per i fan storici è un acquisto quasi obbligato, per i nuovi lettori è il punto di partenza ideale. Solo Leveling, questa volta, si legge davvero dall’inizio.