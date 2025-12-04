Star Comics anticipa il Natale: annunciata la Limited Edition di Solo Leveling 26

Quest’anno Star Comics ha deciso di giocare d’anticipo e regalare ai lettori un dicembre pieno di hype. L’editore ha infatti annunciato che, per tre mercoledì consecutivi, verrà svelata una sorpresa speciale. E la prima, arrivata proprio oggi, è già un colpo da maestro: Solo Leveling n.26 Limited Edition, in uscita a fine marzo.

Si tratta di un’edizione celebrativa pensata per accompagnare la conclusione della serie regolare del manhwa più famoso e amato al mondo. Un vero evento per i fan di Sung Jinwoo, che da anni seguono la sua scalata da hunter più debole della Corea ad assoluto dominatore del campo di battaglia. Per salutare al meglio questo percorso, Star Comics ha preparato un cofanetto da collezione che non può mancare sugli scaffali degli appassionati.

All’interno della Limited Edition troverete il volume 26 con Variant Cover, un dettaglio che da solo basterebbe a far gola ai collezionisti. Ma non finisce qui: il cofanetto include anche un set di card olografiche, perfette per chi ama conservare immagini iconiche della serie, un maxi-poster che ritrae Jinwoo in tutta la sua potenza, e soprattutto una identity card esclusiva dedicata proprio al protagonista. Un gadget semplice ma irresistibile, che dà davvero l’idea di entrare a far parte del mondo dei cacciatori.

La scelta di aprire il calendario di sorprese con un prodotto così importante fa capire quanto Star Comics voglia celebrare Solo Leveling in grande stile. Non è solo un’uscita speciale: è un modo per chiudere un’avventura editoriale diventata un fenomeno globale, capace di attrarre lettori di ogni genere e di superare i confini del fumetto grazie anche alla popolarità dell’anime.

Ora la domanda sorge spontanea: cosa arriverà nei prossimi due mercoledì? Se la prima sorpresa è di questo livello, le altre potrebbero riservare annunci altrettanto grandi. Magari nuove edizioni, box dedicati o reveal legati ad altri titoli molto attesi. Per scoprirlo non resta che seguire gli aggiornamenti dell’editore e tenere d’occhio le prossime settimane, che si preannunciano decisamente interessanti per tutti i fan.